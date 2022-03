Les 24, 25 et 26 mars prochain, se tiendront au Palais des Congrès, les 9èmes Journées Nationales des Diasporas et de l’Afrique, JNDA 2022. Une édition placée sous le signe de l’ambition.

Par la rédaction

Les 24, 25 et 26 mars, les JNDA mettront en valeur les grands acteurs de la relation entre l’Afrique, les diasporas africaines et la France autour de conférences-débats, d’échanges, d’animations et de workshops dans différents lieux emblématiques de Bordeaux.

Initiées par le Club des Bâtisseurs (anciennement Club-BordeauxCameroun-France) et développée ces dernières années avec le soutien de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, les Journées Nationales des Diasporas et de l’Afrique (JNDA), ont lieu chaque année depuis 2013. Ces 8 premières éditions ont permis à Bordeaux de devenir, la « capitale » des diasporas africaines en France, voire en Europe, faisant de Bordeaux l’épicentre d’une relation réinventée entre l’Afrique, la France et l’Europe et le Monde.

« La création des JNDA il y a neuf ans, le 25 mai 2013, le 25 mai qui fut le jour de création en 1963 de l’Organisation de l’Unité Africaine, devenue Union Africaine, marque la volonté des Africains de réaliser, dans l’unité, le projet d’une Afrique économiquement viable, forte et émancipée. Une Afrique dont la Diaspora est devenue la 6ème Région », rappelle Pierre de Gaëtan Njikam, fondateur des JNDA, par ailleurs Conseiller Municipal et Métropolitain de Bordeaux Directeur Général du Fond Pierre Castel – Agir avec l’Afrique.

« Les JNDA sont devenues d’année en années, un espace unique, dans lequel des milliers de participants transcendent des clivages politiques, idéologiques et religieux, pour produire, en commun, une parole autonome et structurante des liens avec l’Afrique »

Portées par des personnalités de premier plan, d’année en année, ces rencontres fixent et témoignent d’une vision : faire de Bordeaux, le lieu où, avec les diasporas africaines, réinvente une relation réinventée entre l’Afrique, la France, l’Europe et le Reste du Monde. « Les JNDA sont devenues d’année en années, un espace unique, dans lequel des milliers de participants transcendent des clivages politiques, idéologiques et religieux, pour produire, en commun, une parole autonome et structurante des liens avec l’Afrique, poursuit l’ancien maire-adjoint de Bordeaux. Oui, le lieu où les diasporas s’attachent chaque jour à tisser de nouvelles passerelles pour renforcer des liens économiques, universitaires, culturels et humains avec des invités venant d’horizons divers et des personnalités de premier plan. »

Placée sous le signe de l’ambition, l’édition 2022 sera déclinée autour de 3 temps forts : Culturel : Valoriser la pensée africaine ; Économique : Engager de nouveaux partenariats avec l’Afrique ; Populaire : Promouvoir les dimensions artistiques, sportives et culturelles.

« Une ambition économique tout d’abord pour faire de cet évènement dans les années futures un rendez-vous incontournable à l’échelle internationale pour tous les acteurs majeurs des relations entre l’Afrique, la France et l’Europe, souligne les organisateurs. Ces journées seront également placées sous le signe de l’union des peuples à travers une véritable fête populaire partagée avec les habitants de la ville de Bordeaux, une occasion unique de faire rayonner la culture africaine si chère à nos yeux. Enfin, cette nouvelle édition des JNDA, et ses futures occurrences, ont été pensées pour devenir le rendez-vous business incontournable et une fabuleuse vitrine pour tous ceux qui souhaitent renforcer leurs positions ou les partenariats entre nos deux continents. En route donc vers des Partenariats Innovants avec l’Afrique ! »

Pour en savoir plus : https://www.jnda2022.fr/presse/

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe