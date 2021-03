Comme chaque année à l’occasion de la Journée Internationale du 8 mars, la Journée de la Femme Digitale (JFD) mobilise acteurs économiques, médias, organisations publiques et privées, pour soutenir et accompagner les femmes et filles qui innovent pour un monde meilleur. Compte tenu des restrictions sanitaires, le programme évolue sous un format 100% digital. Exercice maitrisé, puisqu’en avril 2020 l’initiative avait rassemblé 12,500 spectateurs online.

La JFD, qui depuis 2013 met à l’honneur et connecte les femmes qui changent le monde, a profité de la Journée internationale des droits des femmes pour dévoiler les lauréates 2021 du Prix les Margaret et ses premières jeunes lauréates du Prix les Margaret Junior, sous le patronage de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Animée par Valériane Gauthier, Journaliste et Présentatrice, France 24, la cérémonie sera ponctuée par plusieurs prises de parole, avec temps fort de la rencontre, la révélation des lauréates et la remise des prix #lesMargaret ainsi que, nouveauté de l’édition 2021, les Margaret Junior, a pour ambition de révéler des rôles modèles accessibles et de démystifier les filières technologiques et les carrières dans le digital.

Créativité, audace et innovations

A travers ces prix, la JFD récompensera le 8 mars 2021, la créativité, l’audace et les innovations de quatre femmes et deux jeunes filles européennes et africaines.

Elles bénéficieront d’une visibilité médiatique d’une valeur d’un million d’euros, d’accès à des programmes d’accompagnement, d’opportunités de prises de parole lors d’événements internationaux et d’accès aux réseaux des partenaires de la JFD, ainsi qu’au JFD Club. Les lauréates recevront également des équipements numériques et un soutien financier. ​

“Nous soutenons avec nos partenaires, la croissance et le rayonnement international de startups et initiatives en entreprise, portées par des femmes européennes et africaines. Et pour la première fois, nous offrons une plateforme hors norme aux jeunes filles, les architectes du monde de demain.”​ , se réjouit D​elphine Remy-Boutang, CEO the Bureau & JFD, Présidente du GEN France​.

Le prix les Margaret est composé de quatre catégories : Entrepreneur Europe, Entrepreneur Afrique, Intrapreneur Europe et Intrapreneur Afrique.

Toutes les femmes fondatrices ou co-fondatrices d’entreprises innovantes, pour la catégorie “Entrepreneur” et les ​employées d’entreprises ayant développé des projets digitaux en accord avec leurs employeurs, tout en restant salariées, pour la catégorie “Intrapreneur”,​ peuvent déposer un dossier de candidature.

Les prix seront annoncés par Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports pour la nouvelle catégorie junior sous son haut patronage, Sira Sylla, Députée Seine-Maritime, membre de la commission des affaires étrangères, Wilfrid Lauriano do Rego, coordinateur du Conseil Présidentiel pour l’Afrique, et Delphine Remy-Boutang, CEO the Bureau & JFD, Présidente GEN France.

Les nominées 2021

La nouvelle catégorie de cette année 2021: les Margaret Junior, a pour ambition de révéler des rôles modèles accessibles et de démystifier les filières technologiques et les carrières dans le digital. Sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports​, ​la JFD remettra le 8 mars, les premiers prix junior à deux jeunes filles : Margaret Junior Europe et Margaret Junior Afrique.

Sont nommées dans la catégorie Entrepreneur Europe :

Candice Colin, co-fondatrice & CEO, Beautylitic . France

France Chrystèle Gimaret, fondatrice & CEO, Ekoklean . France

. France Fatoumata Kébé, astrophysicienne, fondatrice & CEO, Connected Eco . France

. France Linnéa Kornehed, co-fondatrice, Einride . Suède

. Suède Emilie Legoff, co-fondatrice & CEO, Troops. France

Sont nommées dans la catégorie Entrepreneur Afrique :

Vèna Arielle Ahouansou, médecin, fondatrice & CEO Kea Medicals . Bénin

. Bénin Charlette N’Guessan, co-fondatrice & CEO, Bace Group . Ghana Côte d’Ivoire

. Ghana Côte d’Ivoire Nneile Nkholise, co-fondatrice & CEO 3DIMO . Afrique du Sud

. Afrique du Sud Marietou Rachida Sorho, co-fondatrice AgriTech 4 Africa. Côte d’Ivoire

Sont nommées dans la catégorie Intrapreneur Europe :

Céline Colonna Ceccaldi, co-fondatrice Runwaiz chez Safran . France

. France Elham Kashefi, professeur d’informatique quantique à l’Université d’Edimbourg et co-fondatrice de VeriQloud . UK France

. UK France Marie-Catherine Sadowski, CEO Be:Mo chez Total Marketing & Services. France

Sont nommées dans la catégorie Intrapreneur Afrique :

Claude Borna, Chief Innovation Officer, Sémé City. Bénin

Natasha Dimbam, directrice technique chez Bizao. Sénégal Togo

Eloho Omame, DG Endeavour Nigeria & fondatrice FirstCheck Africa. Nigéria

Sont nommées dans la catégorie Junior Europe :

Célimène Huyghues Despointes, Adèle Bonnaud et Eliza Mills, respectivement 13, 14 et 15 ans, Planet Squad . UK France

. UK France Cécilia Kwakwa, 17 ans, Financia . France

. France Louise Lesueur, 11 ans, TOGETHER ! . France

. France Manon Van Hoorebeke, 17 ans, programmeuse. Belgique

Sont nommées dans la catégorie Junior Afrique :

Anne-Sophie Assonfack, 11 ans, Awouo . Cameroun

. Cameroun Rose Goyéli, 15 ans, X-Market . Côte d’Ivoire

. Côte d’Ivoire Xaviera Nguefo, 18 ans, programmeuse . Cameroun

. Cameroun Korocyala Samira Tuo, 13 ans, Tcheregnime. Côte d’Ivoire

“C’est avec fierté que nous dévoilons les nommées des Prix les Margaret 2021. Elles ont toutes fait preuve d’audace, de créativité et de résilience face à la crise sanitaire et économique, certaines en ont même fait une opportunité. Nous annoncerons les lauréates 2021, une par catégorie, le 8 mars prochain.”, se réjouit Delphine Remy-Boutang, CEO the Bureau & JFD, Présidente GEN France.

Les Margaret 2021 participeront à la JFD Entrepreneurship Expédition aux USA, en Europe et en Afrique à partir du 11 octobre (Journée internationale de la fille). Elles bénéficieront du réseau d’influence de la JFD, d’un plan média de plusieurs millions d’euros et auront accès aux plus grands laboratoires R&D dans le monde. En plus de financements, d’équipements numériques et de programmes de mentorat, la JFD met à disposition tous les leviers indispensables à la croissance de leurs projets.

Suivez la cérémonie #lesMargaret 2021, le lundi 8 mars à partir de 9h15 CET sur joinjfd.com ou sur Facebook, Youtube et Twitter.

