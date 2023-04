Cet événement d’envergure internationale va finalement se dérouler dans la capitale de la République démocratique du Congo (RDC) trois ans après le renvoi de 2020 pour cause de Covid-19.

Par la rédaction

Durant 10 jours, du 28 juillet au 6 août 2023, Kinshasa, la capitale de la RDC, va abriter les 9èmes Jeux de la Francophonie, « un carrefour d’échanges entre pays francophones », selon les organisateurs. Au cours de cet événement sportif et culturel qui se déroule tous les quatre ans, plus de 40 délégations sont attendues.

Au total, plus de 1 500 jeunes, âgés de 18 à 35 ans, viendront des 88 États et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dont plus du tiers des États membres des Nations Unies, vont rivaliser d’adresse en sport et en culture. 9 compétitions sportives sont au programme de ces jeux ainsi que 11 concours culturels.

« Le Nzango, « jeu de pieds » en lingala, est une discipline qui sera introduite lors des 9èmes Jeux de la Francophonie de Kinshasa »

En RDC, les organisateurs envisagent d’introduire en démonstration une nouvelle discipline. Il s’agit du nzango, « jeu de pieds » en lingala, un simple jeu traditionnel pour jeunes filles dans les cours d’école ou dans la rue. Petit à petit, il prend de l’ampleur et veut s’imposer comme une discipline de compétition. Au point d’intéresser les mamans et les femmes adultes. C’est cette notoriété́ grandissante, caractéristique de « Kin la Belle », qui lui ouvre aujourd’hui les portes des Jeux de la Francophonie.

« L’OIF tient le pari d’organiser les Jeux à Kinshasa après une hibernation de trois ans due à la pandémie de la Covid-19 »

Les 9èmes Jeux de la Francophonie qui vont se dérouler à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023 se tiennent trois ans après. En effet, c’est en 2020 qu’ils auraient dû être organisés toujours en RDC. En marge du 34ème sommet des chefs d’État de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, en Éthiopie, une délégation de l’OIF, conduite par la secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, avait d’ailleurs organisé une campagne de promotion de l’événement, avec en prime un concert de l’artiste RD Congolais, Fally Ipupa. Alors que tout le monde s’était donné rendez-vous dans la capitale de RDC quelques mois plus tard, la survenue de la pandémie de la Covid-19 avait tout compromis.

« L’OIF considère le sport et la culture comme de puissants leviers face aux enjeux d’insertion, d’égalité́ des chances, d’inclusion et de parité́ »

Pour rappel, créée le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger, l’OIF est une communauté internationale qui englobe 300 millions de ressortissants de pays francophones de par le monde. Cet ensemble unique, riche de diversité, met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres, au service des populations.

Au sein de cette organisation, l’on considère que « le sport et la culture sont de puissants leviers pour répondre aux enjeux d’insertion, d’égalité́ des chances, d’inclusion et de parité́ ». Et pour cause, soutient l’OIF, « ils véhiculent des messages universels de tolérance, de respect des diversités et d’équité́. Cette logique pousse les villes qui accueillent ces Jeux à s’associer à ces valeurs à travers leurs engagements sociaux et sociétaux ».

Événement dédié́ à la jeunesse, les 9èmes Jeux de la Francophonie sont placés sous les signes de l’équité́, de la solidarité́, de l’excellence et de la responsabilité́.

