La promesse avait été faite lors de la 8ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD). Des défis économiques complexes empêchent le Japon de la réaliser à temps.

Par Bernard Bangda

Lors de la 8ème TICAD des 27 et 28 août 2022 à Tunis, le Japon avait annoncé un plan d’investissement de 30 milliards de dollars en Afrique. Ce plan de coopération du Japon avec l’Afrique comporte trois grands axes : « Une accélération de la croissance avec des investissements dans l’économie verte et les start-up ; une économie résiliente pour soutenir la production de médicaments et de vaccins ainsi qu’au renforcement de la sécurité alimentaire ; la paix et la sécurité pour la consolidation de la démocratie, l’État de droit, la prévention des conflits et les médiations, notamment au Sahel et dans la Corne de l’Afrique ».

Seulement, les défis économiques auxquels le pays fait face pour améliorer les conditions de vie des Japonais l’empêchent de respecter ses engagements. Et les stocks d’investissements directs étrangers (IDE), pourtant en net regain de croissance en Afrique en 2021, vont subir des effets négatifs.

« La réduction des investissements non essentiels va ralentir les engagements du secteur privé japonais en Afrique »

D’abord du fait de la décision de relever les taux directeurs de la Banque centrale pour réduire l’inflation qui a surpris les autorités japonaises. Cette mesure fait craindre une augmentation des impôts afin que le gouvernement atteigne ses objectifs de dépenses militaires. A savoir augmenter ces dépenses de 60% sur les cinq prochaines années.

Ensuite, « plus d’entreprises que prévu vont augmenter les salaires en 2023 pour relever le pouvoir d’achat de leurs employés », révèle un sondage de Reuters d’octobre 2022. Qui relève qu’« une telle hausse va gonfler les charges des entreprises qui seront alors tentées de maîtriser les dépenses en réduisant la part des investissements jugés non essentiels ». Ce qui, selon l’agence de presse britannique, pourrait se traduire par « un ralentissement des engagements du secteur privé en Afrique si d’autres conditions favorables ne sont pas réunies ».

Ce n’est pas la première main tendue du Japon en août 2016, lors de la 6ème TICAD à Nairobi, au Kenya, que le Premier ministre japonais d’alors, Shinzo Abe, annonçait déjà « des investissements de 30 milliards de dollars sur trois ans pour le développement des infrastructures en Afrique, notamment dans l’énergie ». Dont 20 milliards attendus du secteur privé. D’où la création d’un forum économique public-privé nippo-africain « pour renforcer les liens entre secteurs publics et privés, aussi bien en Afrique qu’au Japon ». A l’époque déjà, Hiroyuki Ishige, président de la Japan External Trade Organization (JETRO, l’Organisation japonaise du commerce extérieur), attirait l’attention des autorités japonaises sur les risques que « la dynamique actuelle retombe après la TICAD ».

« Avec des investissements de 10,5 milliards de dollars en 2014, le Japon est le cinquième donateur mondial d’aide bilatérale à l’Afrique »

Malgré les difficultés économiques du Japon, l’on note une augmentation de ses investissements en Afrique. « Fruit de la présence sur le continent de près de 800 entreprises nippones, ils sont passés de 758 millions de dollars en 2000 à 10,5 milliards de dollars en 2014 », écrit à ce propos Hajar El Alaoui, analyste-chercheure marocaine en géopolitique et relations internationales. Dans un article, intitulé « La coopération japonaise dans le continent africain : Le développement de l’Afrique par l’Afrique », et paru en janvier 2020 sur le site web de la Policy Center for the New South, elle indique que « le Japon, troisième puissance économique et deuxième puissance industrielle mondiale, après la Chine et les États-Unis, est le cinquième donateur mondial en matière d’aide bilatérale à l’Afrique (selon un classement de l’OCDE). »

Pour rappel, grâce aux investissements chinois et indiens, vers la fin des années 2000 et au début des années 2010, les pays africains commencent à connaître une forte croissance. D’où l’intérêt du Japon pour le continent. Ainsi, sous l’impulsion du gouvernement japonais, l’on observe l’afflux des entreprises japonaises en Afrique. Selon le Financial Times, « il était le 4ème partenaire commercial des pays d’Afrique subsaharienne en 2004, et n’est plus que 6ème ».

