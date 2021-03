Le Rwanda, pays champion du monde en termes de parité sur la scène politique, a placé les Tics au cœur de son modèle de développement. Et les femmes jouent un rôle clé dans cette stratégie. Explications avec Paula Ingabire, ministre rwandaise des technologies de l’information et des communications et de l’innovation, une femme en première ligne des ambitions digitales rwandaises.

Madame la Ministre, avant de commencer, pourriez-vous nous parler de vous, de votre parcours ?

Je m’appelle Paula Ingabire, je suis une passionnée de technologie, une épouse et mère de trois enfants. J’ai été nommée ministre des TIC et de l’innovation en octobre 2018, après avoir obtenu mon diplôme de l’école d’ingénieurs du MIT.

Avant cela, j’ai été chef du département de développement des entreprises de TIC au Conseil de développement du Rwanda, où j’ai dirigé la mise en œuvre des programmes nationaux de TIC et coordonné le projet de la ville d’innovation de Kigali, un programme phare du gouvernement conçu pour favoriser et renforcer un écosystème panafricain de l’innovation au Rwanda.

Vous êtes à la tête d’un ministère stratégique pour le Rwanda, un pays qui a mis les TIC au cœur de son modèle de développement économique. Avec quel impact?

Le développement et les investissements du Rwanda dans le domaine des TIC ont eu un impact énorme sur le développement socio-économique du pays, avec aujourd’hui une contribution allant jusqu’à 5 % du PIB du Rwanda.

L’utilisation de la technologie, de ses outils et de ses applications a contribué à propulser la croissance de nombreux secteurs clés, comme, tout d’abord, le secteur de la prestation de services. La digitalisation des services a fortement amélioré le secteur de la prestation de services en augmentant la transparence, l’efficacité et la productivité, mais aussi le confort d’utilisation en permettant aux citoyens d’économiser du temps et de l’argent. Ensuite, le secteur de la santé. L’utilisation de drones pour la livraison de produits médicaux dans les zones mal desservies a considérablement réduit les taux de mortalité infantile et de mortalité. Le secteur de l’éducation, avec des programmes tels que « One Laptop per Child » (OLPC), lancé en 2008, et l’initiative « Smart Classrooms », a cherché à stimuler l’accès à ces dispositifs dans les écoles rurales. En 2017, 44 % des écoles primaires et 60,2 % des écoles secondaires avaient accès aux TIC pour l’enseignement et l’apprentissage de contenus de qualité.

Le secteur financier également. En Afrique, il est plus facile d’avoir un téléphone portable que d’ouvrir un compte bancaire. L’argent mobile favorise l’inclusion financière dans les pays en développement, en offrant aux utilisateurs un accès aux services financiers au bout des doigts et une stabilité financière contribuant ainsi à la croissance économique du continent en général. (Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Rwanda est de 79,8 %). Enfin, la collecte et l’analyse de données par le biais de technologies (telles que l’IdO) offrent de nouvelles perspectives et des informations plus précises pour relever les défis des communautés et, par conséquent, éclairer les décideurs politiques en matière de bonne gouvernance, pour n’en citer que quelques-uns.

Un pays au cœur de l’innovation dans ce contexte de pandémie : robots dans les aéroports et les hôpitaux, bracelets électroniques pour s’assurer du respect de l’auto-confinement par les visiteurs…

La nouvelle pandémie de la covid-19 a en effet apporté de nouvelles innovations technologiques et de nouvelles façons d’explorer les ressources technologiques déjà disponibles afin de répondre aux besoins urgents des communautés. L’utilisation de la technologie et l’innovation sont l’une des principales raisons qui expliquent les faibles taux de contamination de covid-19 et son taux de mortalité (1,4 % aujourd’hui). Les mesures de quarantaine et de distanciation sociale étant les mesures de prévention les plus efficaces, nous avons tous dû nous tourner vers la technologie pour assurer la continuité de nos activités personnelles et professionnelles. Pour en citer quelques exemples, deux types différents de robots déployés dans des lieux à haut risque tels que l’aéroport et les centres de traitement protègent les travailleurs de première ligne de la contamination en limitant leurs contacts avec les patients et les porteurs potentiels du virus, et en désinfectant les zones à haut risque. Les drones ont soutenu la diffusion de messages sur les mesures préventives auprès des communautés. FabLab Rwanda, à l’origine un atelier de fabrication numérique qui a produit des solutions matérielles pour résoudre les problèmes des communautés, a réalisé le prototype de ce qui a été le premier écran facial à être fabriqué localement et produit aujourd’hui des équipements de protection individuelle (EPI).

Un pays champion du monde en termes de parité où les femmes sont également à la pointe de cette révolution technologique faite au Rwanda …Cela dit, des défis restent à relever en termes de renforcement des capacités, d’accès au financement… Comment soutenez-vous les femmes du numérique au Rwanda ?

Le gouvernement rwandais a fixé des objectifs nationaux pour les femmes dans le secteur des TIC en élaborant une politique nationale en matière de genre et l’intégration du genre dans le secteur des TIC afin de donner un aperçu genre de la sensibilité du secteur des TIC aux politiques nationales en matière de TIC et de la mise en œuvre par le Rwanda des engagements nationaux, régionaux et internationaux pertinents en matière de genre dans le secteur, ainsi que d’éclairer les politiques et les programmes futurs.

D’autres mécanismes visant à soutenir les femmes dans les TIC et les STIM de manière plus générale ont été aussi mis en place, tels qu’un quota d’admission de 50 % dans certains programmes de STIM comme l’Académie de codage du Rwanda, un modèle d’école conçu pour être le centre d’excellence de la formation au codage au Rwanda, dans le but de produire une expertise locale en matière de développement de logiciels, de cyber sécurité et de systèmes intégrés.

Chaque année, nous organisons une campagne de sensibilisation des femmes aux TIC, dans le cadre de laquelle nous invitons les femmes des zones rurales à comprendre leurs différents contextes et leurs besoins réels, et à proposer des moyens de les résoudre grâce à l’utilisation de la technologie. Certaines de ces activités consistent à former les femmes et à les sensibiliser à la nécessité de fréquenter davantage de centres de formation numérique autour d’elles afin d’accroître leurs compétences numériques et d’adopter l’utilisation d’appareils TIC tels que les téléphones intelligents dans leurs activités quotidiennes et professionnelles.

Je voudrais également mentionner l’initiative « Girls in ICT » dont je fais partie, un groupe de femmes, jeunes et moins jeunes, professionnelles et étudiantes, qui sont passionnées par les STIM et qui se sont réunies pour inciter davantage de filles à rejoindre ces domaines passionnants. Cette initiative a été fondée en décembre 2011 lorsque le Rwanda a décidé de se joindre au reste du monde pour célébrer la journée internationale des filles dans les TIC de l’UIT, qui a lieu chaque dernière semaine d’avril. Cette même initiative a donné naissance à MsGeek Africa, un concours continental annuel d’entrepreneuriat destiné à inspirer les étudiantes en STEM à réfléchir de manière critique et à concevoir des solutions aux problèmes rencontrés par leurs communautés.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires de développement et les parties prenantes afin de mettre en place les bonnes plateformes pour encourager les femmes déjà engagées dans les STIM ou intéressées à les rejoindre. Nous avons le « Tech Kobwa Boot Camp », un camp d’entraînement d’une semaine qui rassemble des lycéennes, en particulier dans les écoles secondaires éloignées où l’accès à la technologie et aux ordinateurs est très limité. Cette semaine, les jeunes filles ont la possibilité d’acquérir des connaissances de base en programmation, Internet et d’autres compétences informatiques. Le concours Innovate4Women, un concours ouvert aux hommes et aux femmes visant à élaborer des solutions aux problèmes spécifiques des femmes. Le Girls Tech Talk, un rassemblement virtuel mensuel pour les femmes dans le domaine des TIC, destiné aux jeunes filles et autres femmes professionnelles, afin de les encourager à s’engager dans les domaines des STIM et à rejoindre des professions dans les TIC.

Pour conclure, pourquoi est-il si important de soutenir les femmes du numérique au Rwanda, en Afrique plus largement ?

Les femmes représentent la majorité de la population, au Rwanda (51,8%) et en Afrique en général (51,1%). Les femmes sont un pilier essentiel de la société et contribuent de manière significative aux économies en tant que productrices de denrées alimentaires, gestionnaires de ressources naturelles, entrepreneurs, employées et, dans le contexte africain particulier (comme c’est le cas dans de nombreux pays en développement), elles jouent le plus grand rôle dans la prise de décisions pour le bien-être de leur famille.

Pour atteindre l’égalité des sexes, le développement durable et les ODD, l’autonomisation des femmes est essentielle et l’accès à la technologie fournit aux femmes un outil unique pour accéder et partager l’information comme jamais auparavant, pour accéder facilement aux services d’éducation et de santé, et pour créer des revenus.

Paula Ingabire, ministre des technologies de l'information et de la communication et de l'innovation du Rwanda

