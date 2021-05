Quel est le lien entre la Tunisie et Djibouti ? Pas grand-chose à première vue. Si ce n’est Nine of clubs Business Consulting. Ce cabinet de conseil en stratégie et management actif dans les secteurs des nouvelles technologies et de l’industrie, dédié à la région MENA et à l’Afrique de l’Est, a créé un pont entre les deux pays et accompagne les entrepreneurs dans leur expansion continentale. Explications avec Mayssem Ben Ammar, fondateur de Nine of clubs Business Consulting.

Interview réalisée par Dounia Ben Mohamed

Qui se cache derrière Nine of clubs Business Consulting ? Parlez-nous de vous, de votre parcours…

Je m’appelle Mayssem Ben Ammar. Sur le plan académique, j’ai une formation juridique. Je suis également certifié dans quelques autres domaines tels que le marketing, le développement des affaires et le commerce international. J’ai commencé mon voyage dans l’entreprenariat, ma formation juridique me fournit une base fantastique.

Au début, j’ai essayé d’entrer dans le monde de la technologie juridique mais j’ai échoué, l’idée était une startup d’automatisation des documents juridiques, après huit mois de travail acharné, nous avons échoué !

Ensuite, j’ai lancé Nine of clubs business consulting en 2018, un cabinet international de conseil en gestion, avec la vision d’être un guichet unique pour les cadres supérieurs et les propriétaires d’entreprises afin d’améliorer leurs performances et de se développer en résolvant les problèmes et en trouvant de nouvelles et meilleures façons de faire les choses et surtout en se développant sur de nouveaux marchés !

Je suis également cofondateur et directeur d’exploitation de tnmade.shop, une place de marché internationale destinée à promouvoir l’artisanat tunisien.

En plus de tout cela, je suis un collectionneur d’art passionné d’art tribal et contemporain et un ancien animateur radio.

Je suis toujours à l’affût des opportunités, qu’elles soient petites ou grandes, et je sors des sentiers battus. Je ne crois pas qu’il faille fixer des limites à mes objectifs et à mes rêves.

Pourquoi avez-vous créé Nine of Clubs Business ? Présentez-nous le concept…

Nine of clubs Business Consulting est un cabinet de conseil en stratégie et management actif dans les secteurs des nouvelles technologies et de l’industrie, dédié à la région MENA et à l’Afrique de l’Est.

Présent à travers trois bureaux en Tunisie, Djibouti et Paris, il accompagne les entreprises et organisations dans leurs projets d’innovation, d’amélioration et de transformation et de communication. J’aime construire des choses à partir de rien, il y a beaucoup à faire en Afrique de l’Est, c’est un nouveau terrain et il y a beaucoup d’opportunités à saisir.

Cette connexion entre la Tunisie et Djibouti est originale… Enfin, vous participez à la promotion de ces deux pays auprès des investisseurs.

Quelles sont les opportunités qu’offre aujourd’hui la plateforme tunisienne ? Et Djibouti ? Et pourquoi ce pont entre ces deux pays ?

Malgré un petit marché, nous avons un grand avantage en Tunisie : le Start-Up Act !

Il a créé un élan pour une nouvelle génération d’entrepreneurs. Nous avons un cadre juridique qui simplifie le processus de lancement d’une start-up. Deuxièmement, la création d’un fonds de fonds de 200 millions d’euros alloués à des verticaux spécifiques. Le troisième aspect est une stratégie visant à consolider l’écosystème et les hubs en Tunisie.

Il existe plusieurs avantages pour les différents acteurs de l’écosystème des start-up. Les entrepreneurs peuvent bénéficier d’une allocation accordée au cofondateur et à l’actionnaire pour couvrir les frais de subsistance pendant un an, d’un soutien de l’État pour les procédures et les frais d’enregistrement des brevets de la start-up aux niveaux national et international, et d’un congé d’un an pour se consacrer au lancement et au développement de leur start-up. Les avantages pour les start-up comprennent un portail permettant de demander la classification de start-up, le droit d’ouvrir un compte spécial en devises étrangères et l’exemption de l’impôt sur les sociétés. Enfin, les investisseurs bénéficient de la déductibilité fiscale de l’investissement dans la start-up et de l’exonération de l’impôt sur les plus-values de cession des titres liés à la participation dans la start-up. Sans oublier la situation géographique de la Tunisie, qui permet de rejoindre en avion les principaux pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

En ce qui concerne Djibouti, il a enregistré une croissance économique remarquable au cours de la dernière décennie, principalement après que ses ports ont commencé à traiter le commerce d’importation et d’exportation de l’Éthiopie. Outre les services portuaires, Djibouti a procédé à des changements de politique pour faire de ce petit pays d’Afrique de l’Est l’un des meilleurs attraits touristiques et d’investissement de la région. L’introduction de zones franches internationales, sur le modèle de celle de Dubaï, qui permet aux citoyens du monde de créer facilement des entreprises et de ne pas payer d’impôt sur les bénéfices, est l’une des principales mesures prises par le pays.

La pêche est l’un des nombreux secteurs que le pays propose aux investisseurs étrangers, mais actuellement, seuls 5 % d’un potentiel de 40 000 à 50 000 tonnes par an sont pêchés.

Le tourisme et l’hôtellerie sont un autre domaine d’investissement que l’on peut envisager à Djibouti, en raison de la présence de bases militaires de grandes puissances mondiales telles que les États-Unis, la France, le Japon, la Chine et d’autres.

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? Quels services fournissez-vous ?

NCBC Africa a été fondée pour jouer un rôle clé dans la croissance des entreprises en Afrique.

Nous sommes ancrés en Afrique de l’Est et, grâce à notre vaste réseau international, nous sommes en mesure de mettre nos clients en contact avec les ressources et les personnes appropriées en Afrique et au-delà.

Que vous soyez à la recherche d’un partenaire technologique, d’une prospection de nouveaux marchés, d’une stratégie de développement commercial ou d’un accès aux investissements, nous sommes prêts à vous aider.

NCBC Africa est la société qui se consacre à soutenir les entreprises familiales, les sociétés établies et les multinationales, les exportateurs internationaux, les fabricants, les start-ups, les PDG dans leur succès d’expansion en Afrique de l’Est.

L’histoire de l’Afrique est en train de changer ! L’Afrique de l’Est est une région qui regorge de potentiel, de l’agriculture à l’exploitation minière en passant par le tourisme et les opportunités d’investissement dans le secteur de l’énergie. Si le client cherche un partenaire commercial sur le marché lucratif de Djibouti, du Kenya, de l’Ethiopie ou s’il cherche à établir un contact direct avec ses homologues, il peut s’appuyer sur une compréhension profonde des marchés locaux, des cadres politiques et de la culture d’entreprise ainsi que sur un réseau étendu et une expertise dans la résolution de problèmes complexes. NCBC a été fondé pour jouer un rôle clé dans la croissance des entreprises en Afrique. Nous fournissons les ressources nécessaires à la croissance de l’entreprise, le conseil, la mise en relation avec des partenaires internationaux, l’accès au marché, l’investissement, le conseil stratégique, le développement ou l’amélioration du plan d’affaires sont généralement d’autres domaines qui nécessitent une attention particulière et où nous pouvons vous aider !

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de développer leurs activités avec succès en Afrique et ailleurs.

Je tiens à mentionner que NCBC est une entreprise responsable. Nous suivons une approche basée sur la promotion de l’art et des artistes. Dernièrement, nous avons parrainé une exposition de photos qui s’est tenue à Djibouti et dont l’artiste était une femme tunisienne.

Pour plus d’informations : https://nineofclubsbc.com

Ce message est également disponible en : Anglais