Interview « La capacité de croissance des entreprises africaines dépend de leur capacité à mesurer le comportement du marché »

Fadilah Tchoumba est la cofondatrice d’Amzill, une société camerounaise qui informe ses pairs sur les tendances des marchés. Des données essentielles pour le développement d’une PME. Interview.

Propos recueillis par DBM

Avant de parler d’Amzill, parlez-nous de vous, votre parcours…

Avant de lancer Amzill, j’ai travaillé comme directeur-pays pour une société de financement alternatif. J’ai à ce titre servi plus de 200 PME et réalisé une rotation de plus de 25 millions d’euros. Mon expérience de bailleur de fonds auprès des PME camerounaises m’ a permis d’acquérir une connaissance approfondie des défis structurels et opérationnels auxquels elles sont confrontées. Ce qui m’a conduit à créer une entreprise qui aiderait les PME à prospérer au Cameroun et en Afrique en utilisant les données comme un levier.

Autrement, je suis titulaire d’une maîtrise en économie de la London School of Economics (LSE) et d’un baccalauréat ès arts en économie et en philosophie du Conneticut College. J’ai par ailleurs suivi une formation approfondie en méthodes de recherche sociale, statistique, macroéconomie et microéconomie à l’Université de Georgetown.

Présentez le concept développé par Amzill ?

Il faut savoir que l’absence ou des données erronées empêchent les entreprises africaines de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Or cela nécessite une collecte de données rigoureuse ainsi qu’un système coordonné de diffusion. C’est pourquoi Amzill aspire à fournir en temps voulu des données précieuses avec un niveau élevé de précision. Nous pensons que la clé du progrès des entreprises africaines repose sur des décisions claires prises à partir de données fiables et actualisées. La capacité de croissance des entreprises dépend de leur capacité à mesurer le comportement du marché. Ainsi, Amzill utilise la technologie pour faciliter la diffusion des informations nécessaires à une PME via une plateforme de collecte de données. Amzill effectue des sondages auprès de petites et grandes entreprises et d’institutions gouvernementales. Ces travaux ont abouti à des mesures génératrices de revenus, à une meilleure compréhension de la perception et de la satisfaction des clients, à une meilleure sensibilisation et à une meilleure communication entre les entreprises et leurs parties prenantes. Les clients qui travaillent avec Amzill apprécient la rapidité avec laquelle ils collectent des données, leur capacité à résumer les résultats de la recherche en recommandations concrètes et à des interprétations claires.

Concrètement, pour qui travaille Amzill et avec quels résultats ?

En près de deux ans, Amzill a aidé des sociétés privées et publiques à recueillir les données de leurs clients afin d’orienter leurs décisions stratégiques, de reconnaître leurs priorités, d’améliorer la communication avec les clients et d’évaluer leur satisfaction quant à la qualité des services fournis. Dans de nombreux cas, nous avons pu utiliser les résultats de nos recherches pour concevoir des mesures bénéfiques en termes de revenus. Notre travail est conçu pour fournir les données nécessaires au développement d’une communication à long terme avec les clients, en plus de fournir la base nécessaire à la conception d’une stratégie immédiate pour une mesure du chiffre d’affaires. Nos clients locaux continuent de faire appel aux services d’Amzill, mois après mois, afin de rester en contact avec les besoins et les priorités de leurs clients.

Vous opérez également en Sierre Leone. Quels sont vos objectifs de développement futurs ?

Alors que nous continuons à nous développer, Amzill est heureux d’annoncer officiellement le lancement prochain de ProxiData 360, un projet de collecte de données qui sera lancé en novembre 2019 pour une période de six mois. ProxiData 360 fournira aux entreprises, investisseurs et particuliers une vue à 360 ° des secteurs d’activité les plus attractifs du Cameroun.

Chez Amzill, nous pensons que personne ne peut pénétrer un marché sans connaître ses perspectives de croissance. Les investisseurs privés ont besoin de savoir quelles ressources sont disponibles sur un marché donné avant d’y investir leurs ressources. Aucune entreprise existante ne peut survivre à la concurrence sans capturer et comprendre les changements de comportement de consommation. Aucun gouvernement ne peut mieux concevoir une politique sans connaître les besoins des citoyens et mesurer ce qu’ils font.

Amzill contribue au renforcement des statistiques de marché, des enquêtes auprès des ménages et de la perception des consommateurs. Notre objectif est d’améliorer considérablement les systèmes de données et la qualité des données nécessaires au développement et à la compétitivité des entreprises, et par conséquent des économies de nos pays.