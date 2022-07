Que devient Konza city, destinée à devenir la future Sillicon Valley africaine ? La smart city kenyane a d’ores et déjà lancé les activités de son projet phare Konza Technopolis destiné à promouvoir les STEM dans le pays. Explications avec sa directrice Joséphine Ndambuki.

Propos recueillis par Dounia Ben Mohamed

Présentez-nous le projet Konza Technopolis et dans quelle mesure participe-t-il à la promotion des STEM au Kenya ?

Le projet a été lancé il y a à peu près dix ans par le gouvernement comme un investissement stratégique qui propulserait le pays vers une économie de la connaissance.

Vous savez que le Kenya a déjà fait quelques percées, en particulier dans le secteur de la technologie, avec des innovations telles que M-pesa, qui ont réellement propulsé la position du pays dans l’espace mondial de l’innovation.

Mais encore une fois, en réalisant que le monde est en train de passer à une économie de la connaissance, nous avons compris qu’il était nécessaire d’investir dans le développement d’une ville intelligente qui deviendra le cœur de l’Afrique de l’Est et peut-être de la région africaine en matière de développement et d’avancées technologiques.

C’est le principe de Konza.

Notre vision est de développer un technopôle aux normes mondiales et un centre d’innovation.

Nous voulons créer un espace où l’écosystème d’innovation est florissant et où nous contribuons à l’économie de la connaissance du Kenya.

Pour cela, nous procédons en deux phases. Nous développons une ville nouvelle. Cela signifie que nous construisons une ville à partir de zéro, ce qui a demandé beaucoup d’investissements et de temps.

Nous avons commencé par les fondations, l’infrastructure horizontale, la ville sous la ville et le réseau complexe de systèmes qui sont nécessaires pour mettre en place et établir les fondations d’une ville intelligente.

Ainsi, nous avons des tunnels de services publics, des installations de rétention de l’eau, des installations TICs, ainsi que des systèmes de gestion des déchets déjà mis en place.

Le cœur de ce projet est donc l’économie de la connaissance et l’innovation. Et c’est là que nous apportons les aspects technologiques pour activer le dynamisme de la ville, les innovations technologiques, les entreprises technologiques, la science et la recherche, les universités, les industries se réunissant pour travailler au développement et à l’innovation dynamique où la recherche est entreprise, la commercialisation de la recherche est faite.

Les startups sont soutenues jusqu’au bout pour leur permettre de se développer, en plus du développement des compétences, parce que nous croyons que l’un de nos domaines stratégiques est de devenir un centre de talent où, les gens peuvent, grâce à la transformation numérique, travailler depuis le Kenya pour n’importe quelle entreprise, dans n’importe quelle partie du monde.

Par conséquent, nous voulons vraiment créer une base de professionnels qualifiés et très talentueux qui peuvent saisir les opportunités de l’espace numérique, avec le soutien de Konza, et travailler partout dans le monde.

Ce sont donc les deux domaines sur lesquels nous nous concentrons à mesure que la ville se développe au sens propre, avec des bâtiments en activité.

Mais aussi, le cœur de la ville est cet écosystème d’innovateurs, de chercheurs, de scientifiques, de professionnels des TIC qui travaillent, soutenus par Konza, mais qui ne font que saisir les opportunités qui se présentent au Kenya, dans la région de l’Afrique de l’Est et dans le monde.

Et si l’on veut catalyser une communauté de professionnels qualifiés, il faut alors se demander comment influencer la filière depuis l’université et, au fur et à mesure que cet ensemble de compétences progresse jusqu’à devenir professionnels. Ceux-ci se retrouvent sur le marché avec deux possibilités : soit ils sont des professionnels travaillant pour d’autres, soit ils sont des entrepreneurs technologiques qui créent leur entreprise et la gèrent avec succès.

Chez Konza, nous pouvons parler de quatre initiatives. La première est une infrastructure. Nous avons donc mis en place le Centre National de Données. Maintenant, notre centre national de données a atteint le niveau 3, il est actif et fonctionne. Il permet aux clients et aux entreprises de tirer parti des solutions basées sur le cloud dans notre centre de données à grande échelle.

Cela signifie que nous soutenons nos industries dans leur passage au numérique et que nous apprécions la place du numérique dans le passage des entreprises à une plateforme mondiale.

Et nous soutenons cela à la fois pour l’agenda numérique du gouvernement, ainsi que pour nos citoyens, notre secteur privé, les investisseurs dans nos installations.

Nous fournissons donc, bien sûr, ce service à des tarifs commerciaux. Et nous travaillons également avec des innovateurs qui ont besoin de solutions basées sur le cloud, pour se connecter à notre centre de données et pouvoir y aller.

Et ce n’est qu’une partie des initiatives que nous prenons pour encadrer et soutenir ces entreprises afin qu’elles puissent se développer.

Ainsi, jusqu’à présent, nous avons deux centres de données au technopôle Konza qui sont opérationnels et nous construisons un site de reprise après sinistre hors site afin de pouvoir assurer la résilience des données que nous hébergeons, et à mesure que nous faisons évoluer les entreprises, en collaboration avec d’autres opérateurs dans le pays et également au-delà de nos frontières.

Une des projets au cœur de Konza Technopolis, c’est l’Institut supérieur des sciences et des technologies du Kenya (KAIST) mise en place en partenariat avec les Coréens…

La deuxième partie est ce que nous appelons notre savoir-faire, l’université.

Nous construisons donc une université de recherche de troisième cycle axée sur la science, la technologie et l’innovation, avec pour objectif que la recherche soit effectuée dans ce centre.

Il fournira un espace pour la commercialisation.

Notre université s’appelle l’Institut supérieur des sciences et des technologies du Kenya (KAIST). Elle a été conçue sur le modèle de l’Institut coréen des sciences et technologies avancées.

Et cela devient en fait notre centre de connaissances, avec des installations de recherche, ainsi que des professionnels très expérimentés qui viennent de la faculté et qui, idéalement, seraient en mesure d’attirer ses étudiants du Kenya et même au-delà du pays pour une recherche vraiment ciblée, adaptée à notre environnement avec une intention de la commercialiser en déployant de nouvelles solutions à partir de Konza.

Nous sommes donc ravis que l’université se soit développée et que le projet soit en cours, et nous sommes impatients d’accueillir nos premiers étudiants. Nous travaillons actuellement en partenariat avec le ministère de l’éducation, pour établir le programme d’études.

Et bien sûr, en tirant parti du numérique, nous voyons que la formation commencera avant que l’infrastructure physique ne soit terminée, afin que la dynamique puisse s’enclencher.

Vous savez peut-être que l’Institut coréen des sciences et technologies avancées a joué un rôle important dans la commercialisation de l’innovation et de la recherche en Corée. Et des marques telles que Samsung en sont issues.

Nous sommes donc très heureux de travailler en étroite collaboration avec cette université, qui est la sœur de notre université kényane, le KAIST.

Maintenant, l’autre chose que nous faisons est un programme autour du soutien à l’innovation, et de l’innovation et du développement des compétences.

Ainsi, dans le cadre de notre pilier d’innovation de l’économie de la connaissance, nous avons un programme que nous appelons l’initiative de l’écosystème d’innovation de Konza.

Dans le cadre de cette initiative, nous travaillons en partenariat avec l’écosystème du pays, à savoir les universités, les organisations de développement industriel et les citoyens, afin de les aider à progresser de deux manières : le développement des compétences, en dispensant une formation aux TIC à différents groupes communautaires, et la collaboration avec d’autres agences ministérielles pour informer les politiques et créer un environnement propice à la croissance.

Ainsi, nous travaillons actuellement très dur pour fournir les compétences de base qui, selon nous, sont nécessaires aux futurs résidents de Konza.

Car nous sommes en train de développer cette ville intelligente, hautement technologique, avec d’énormes perspectives en matière de technologie.

Et nous pensons que les citoyens qui en profiteront doivent posséder de solides compétences technologiques.

Nous travaillons donc en partenariat avec les centres d’innovation du pays, avec le ministère de l’éducation et avec le ministère des technologies de l’information et de la communication pour faire progresser la formation aux TIC à différents niveaux.

Par exemple, nous menons actuellement un programme sur les blogs et le développement web. Ce programme cible en particulier les filles, car nous pensons à la fracture numérique, nous ne voulons pas d’une fracture numérique de genre.

Nous avons donc des initiatives qui visent spécifiquement certains groupes pour leur permettre d’acquérir des compétences.

Nous avons établi des partenariats avec des universités, nous nous adressons également aux classes KG 1 à 12, c’est-à-dire au niveau de l’éducation de base, pour offrir des possibilités d’alphabétisation numérique dans les écoles.

Et, bien sûr, en se connectant aux initiatives gouvernementales plus larges, telles que les programmes d’initiation à l’informatique qui sont gérés par notre ministère de l’éducation.

Nous commençons maintenant à voir certains résultats, nous avons des entreprises très prometteuses ou réussies qui se développent grâce au travail que nous faisons au technopôle.

En plus de la programmation, nous nous considérons comme jouant un rôle dans la politique, l’environnement et le soutien de la politique requise pour garantir que l’environnement apporte un soutien aux compétences, comme les TIC, parce que nous pensons que nous pouvons non seulement faire des programmes, mais aussi influencer à plus grande échelle, si nous donnons une bonne impulsion.

Et l’une des activités pour laquelle nous avons travaillé très dur est le soutien au projet de loi sur les start-ups, qui promet de mettre en place des incitations pour promouvoir les start-ups locales afin de leur permettre de trouver le soutien dont ils ont besoin pour passer à l’échelle dans leurs activités.

Globalement, ce programme s’inscrit dans la politique de promotion du numérique mené par le Kenya depuis plusieurs années déjà…

Notre projet se place sous la tutelle de ministère des TIC, et de ce que nous appelons le programme AJIRA qui vise à développer des talents autour de l’espace de travail numérique.

Il s’agit donc d’un programme destiné au développement des compétences numériques et également d’une opportunité de travailler en tirant parti des compétences numériques.

Ce programme s’est élargi au-delà de la capitale pour s’étendre à d’autres régions du pays.

Bien sûr, nous avons la formation aux compétences numériques dans les écoles, où les élèves suivent désormais une formation à l’informatique dans le cadre du programme scolaire.

Et bien sûr, vous savez peut-être que nous avons également une nouvelle transition dans notre secteur de l’éducation, de l’ancienne aide alimentaire au nouveau programme basé sur les compétences. Je pense que ce sera une bonne discussion à avoir au sein du ministère des TIC, et comment cela fait vraiment ressortir les éléments de l’apprentissage appliqué, même dès le très jeune âge, alors que nous préparons la nation vers cette économie qui fait appel aux compétences, au talent, à la créativité, et à l’application de ceux-ci pour compléter la technologie évolue pour la productivité.

