Avec Meet Africa, Expertise France s’engage en faveur de l’écosystème entrepreneurial africain et mise, en autres, sur les acteurs de la diaspora africaine. Explications et feuille de route avec Jérémie Pellet, Directeur général d’Expertise France.

Propos recueillis par Mérieme Alaoui

Rappelez-nous le rôle et les missions d’Expertise France ?

Expertise France est l’agence publique française de coopération technique internationale. Elle est née en 2015 du rapprochement de plusieurs opérateurs ministériels de coopération. Nous avons rejoint le groupe AFD au premier janvier 2022.

Expertise France porte une mission de service publique qui est celle de la coopération d’égal à égal, de pair à pair, partout dans le monde, et inscrit ses activités dans le cadre de l’action extérieure de la France.

Nous déployons des projets dans une centaine de pays, avec une plus forte présence sur le continent africain et au Moyen-Orient conformément aux priorités françaises et européennes, pour soutenir le développement de politiques publiques contribuant à la stabilité, au développement durable, à la bonne gouvernance et au développement humain. Cela passe par la mise en œuvre de nombreux projets, de grands programmes régionaux, ou encore le déploiement d’expertise ou d’assistance technique. Expertise France est donc l’opérateur de mobilisation du savoir-faire français en politique publique.

En 2022, nous avons continué notre croissance, portée notamment par un partenariat renforcé avec l’Union européenne et par la volonté de la France de renforcer son aide publique au développement, considérée aujourd’hui comme un véritable investissement solidaire et partenarial au bénéfice des objectifs de développement durable, à travers son agence de coopération technique.

Vous intervenez notamment en Afrique. Pourquoi avoir choisi d’accompagner les entrepreneurs africains, ainsi que les entrepreneurs de la diaspora ?

Comme vous l’avez noté, l’Afrique, pour Expertise France et plus largement pour le Groupe AFD, est au cœur de nos investissements et interventions. Nous nous inscrivons dans une dynamique large de mobilisation de l’ensemble des opérateurs français et européens pour accompagner au mieux les dynamiques économiques et sociétales positives, durables sur le continent. Concernant les entrepreneurs, nous avons fait le pari de prendre l’équation autrement. Jusque-là les diasporas n’étaient pas pensées comme des acteurs pertinents dans les projets de développement en soutien aux économies africaines. Pourtant les chiffres parlent d’eux-mêmes, les montants envoyés par les diasporas, dans le monde, aux pays d’origine représentent quatre fois le total de l’aide publique au développement. Ces entrepreneurs sont d’ailleurs de plus en plus nombreux. Ils veulent entreprendre à la fois dans leur pays d’origine mais aussi dans leur pays d’accueil.

Avec le projet MEET Africa nous sommes partis d’un constat et d’une envie partagés sur les deux continents : il y a un besoin d’accompagnement de solutions créatrices de richesses et d’emplois au plus proche des réalités africaines et il faut y répondre. L’un des changements apportés avec MEET Africa, c’est de sortir de la logique de silo : nous avons fait le pari de la création et de l’animation d’un écosystème entrepreneurial entre ces diasporas et les acteurs d’appui européens et africains, institutionnels et privés des ministères et des structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Nous écoutons, nous établissons des diagnostics et nous mettons en contact des acteurs qui ont chacun une approche différente de l’accompagnement des diasporas. Ensemble on va plus loin.

C’est la vocation de l’événement que vous co-organisez, le forum des entrepreneurs de la diaspora, le 11 février, à Paris. Rappelez-nous les enjeux de ce RDV ?

Exactement. Lors de ce Forum, qui rencontre un fort écho au sein des réseaux diasporiques et entrepreneuriaux plus largement, seront présentées les offres des différents acteurs que j’évoquais ainsi que celles d’autres partenaires africains et européens. L’idée est de faire un vaste état des lieux des bonnes pratiques, des astuces et conseils sur les parcours de l’entrepreneuriat en Afrique, spécialement pour les porteurs de projet des diasporas.

A cette occasion, et tout au long de la journée, seront organisés des temps de valorisation d’entrepreneurs à différents stades de développement de leurs projets, du pitch en 5 minutes aux témoignages inspirants. Il y aura aussi des ateliers thématiques, des ateliers pays organisés par nos partenaires des pays africains, des stands d’opérateurs publics et privés. C’est donner aux entrepreneurs les informations pour entreprendre en Afrique.

L’idée est également d’inviter des entrepreneurs français et européens à se connecter ?

Bien sûr. MEET Africa signifie « Mobilisation européenne pour l’entrepreneuriat en Afrique », la dimension européenne est au cœur du projet. Il est cofinancé par l’Union européenne, avec l’AFD, et est mis en œuvre depuis sa première phase en 2016 avec l’agence technique de coopération internationale allemande, la GIZ. Il y a une promotion d’entrepreneurs lauréats français et une allemande. Cela a une résonance particulière à quelques semaines des 60 ans du traité d’amitié franco-allemand.

Nous avançons en bonne intelligence sur ce Forum en l’ouvrant à toutes celles et ceux qui ont une plus-value pour soutenir une économie durable et inclusive en Afrique. Nous avons d’ailleurs beaucoup de complémentarité avec d’autres programmes de soutien à l’entrepreneuriat mis en œuvre par d’autres agences publiques françaises comme la BPI ou Business France. Tous ces acteurs seront présents et interviendront d’une manière ou d’une autre pour donner à voir toutes les initiatives, qui sont nombreuses, en faveur de la création d’emplois et d’écosystèmes entrepreneuriaux durables, qui ont un vrai impact dans les territoires.

Pour conclure, au-delà de Meet Africa, quelle est votre feuille de route “africaine” pour cette nouvelle année qui commence ?

En 2023, en cohérence avec les priorités françaises pour le continent africain, nous allons renforcer notre activité sur les domaines de l’innovation, du digital, des industries culturelles et créatives avec un focus particulier sur la jeunesse.

Nous continuons également nos projets d’appui dans les secteurs prioritaires comme l’éducation et la formation professionnelle, la santé et la bonne gouvernance. L’Afrique, continent dynamique, qui innove, qui porte la jeunesse mondiale, restera au cœur de nos partenariats cette année.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe