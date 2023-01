Passant de l’aide au développement au co-développement, les pays du Moyen-Orient investissent de plus en plus sur l’Afrique. Enjeux et explications avec Hani Salem Sonbol, directeur général de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC).

Propos recueillis par Dounia Ben Mohamed

Pourriez-vous nous présenter la société islamique internationale de financement du commerce et ses missions ?

Je suis le directeur général de la Société islamique internationale de financement du commerce, membre du groupe de la BID. Je suis également le directeur général par intérim de la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID). Ces deux institutions constituent la branche du groupe dédiée au secteur privé. Le groupe est composé de trois entités, la Société islamique de financement du commerce (SIFC)/ la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) et la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE). Je préside donc deux d’entre elles.

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les pays membres de l’OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l’ITFC a depuis renforcé toutes les opérations de financement commercial qui étaient gérées par différents guichets du groupe de la BID. L’obtention de la notation de A1 de Moody’s démontre l’efficacité de la prestation de la Corporation en répondant rapidement aux besoins du client dans un contexte obéissant aux lois du marché.

Depuis 2008, l’ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les pays membres de l’OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des pays membres de l’OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les pays membres de l’OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des pays membres d’accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d’être compétitives sur le marché international.

Qu’en est-il de vos feuilles de route pour l’Afrique ? Ce que vous voulez entreprendre, et comment vous le faites ?

« L’Afrique est au cœur de la stratégie de la SIFC et de la SID »

L’Afrique est en fait au cœur de la stratégie de la SIFC et de la SID. Nous faisons le maximum avec les pays membres, dont près des deux tiers sont Africains. Et ils sont tous membres fondateurs de la SFI. Des membres du groupe également.

Et il est clair que nous accordons une grande priorité au continent africain parce qu’ils sont membres, tout d’abord, et parce que nous croyons aussi que l’Afrique a un grand potentiel qui n’est pas encore exploité.

Nous nous sommes employés à soutenir réellement le continent africain en termes de financement du commerce et à fournir des solutions intégrées pour les pays africains afin de renforcer leurs capacités et de fournir les programmes de formation et de facilitation nécessaires.

Nous avons également lancé un certain nombre de programmes phares en Afrique. L’un d’entre eux est le programme « Arab Africa Trade Bridges (AATB) ». Nous avons estimé qu’il était nécessaire de renforcer et de rétablir les relations en matière de commerce et d’investissement entre les pays arabes et les pays africains.

La plupart des pays arabes sont membres de l’Afrique et c’est un vaste programme qui s’attaque aux principaux piliers comme l’assurance, l’investissement, le commerce et les infrastructures. Ce programme est donc en soi un programme très réussi en Afrique.

Nous avons également apporté notre soutien à des secteurs africains stratégiques, le principal étant le secteur de l’énergie et le second, l’agriculture. Nous continuons maintenant à apporter notre soutien à ces deux secteurs. Nous avons de nombreux projets concrets dans les pays africains en termes d’infrastructures et d’agro-industrie en Afrique. Nous sommes également impliqués du côté des TIC.

Nous avons pris des participations dans de nombreuses banques, des banques islamiques en Afrique, nous avons créé une réelle dynamique en Afrique. Nous continuons maintenant à soutenir les nouveaux secteurs comme les énergies renouvelables et l’agro-industrie.

Nous avons alloué, par exemple, près de 4,5 milliards de dollars au financement du commerce au Maroc. La Tunisie, avec presque près de 3,5 milliards de dollars. Maintenant nous atteignons 65 milliards de dollars de financement. Près de 30% de ce montant va à l’Afrique. Nous ne nous concentrons pas seulement sur le financement, mais nous nous attelons aussi à mettre en place des programmes phares.

Par exemple, nous avons le programme de développement des PME pour l’Afrique en Afrique de l’Ouest, en particulier en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Et nous avons également des programmes avec des partenaires stratégiques du monde entier.

Quelle est votre approche en définitive : financer des projets à fort impact sociaux ?

Nous ne sommes pas seulement là que sur le plan du financement mais aussi nous pensons à déployer des initiatives importantes qui sont davantage des solutions intégrées. Nous avons besoin de financement en Afrique, mais surtout nous ne savons comment l’utiliser. Nous implantons donc des programmes de formation, de renforcement des capacités, en particulier pour les PME. Nous avons des programmes très spécialisés pour les aider avec leurs projets bancables, leurs documents, etc.

Nous nous adressons également aux banques, car elles doivent savoir comment traiter avec les PME et comment évaluer leur stratégie de crédit. Nous avons beaucoup de projets pour les femmes et les jeunes en Afrique, en particulier le programme phare SheTrades, dans le cadre duquel nous essayons de connecter les femmes aux marchés locaux et de leur fournir des plateformes pour qu’elles puissent présenter leurs produits. Nous soutenons l’artisanat dans les pays membres. Et je pense que cela est en soi assez important.

» La ZLECAf va changer le visage de l’Afrique »

Notre stratégie en Afrique a été revue après la création de la ZLECAf. Et je pense que cet accord va changer le visage de l’Afrique, surtout quand on parle de l’intégration nécessaire entre les pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale. L’intégration objective qui est nécessaire entre les pays africains et qui limitera l’exportation de matières premières. Nous aurons plus d’industries en Afrique, nous aurons plus de connexions en Afrique.

Et je pense que nous avons déjà commencé avec nos partenaires, en particulier avec le Secrétariat de la ZLECAf, à mettre en œuvre, en étroite coordination avec nos partenaires, la SIFC, l’UNICA, l’Afreximbank, la BADEA… Nous avons déjà commencé à mettre en œuvre près de 30 projets dans le cadre de la ZLECAf.

Nous voulons que les pays bénéficient le plus de cet accord et qu’ils en tirent profit pour que les gens soient dépendants d’eux-mêmes plutôt que dépendants des autres.

Nous avons donc changé de stratégie et nous avons maintenant de nouveaux secteurs. Nous avons de nouveaux produits. Nous essayons de fournir autant que nous le pouvons pour devenir pertinents.

Ma principale préoccupation ici est en fait que nous devrions être résilients et nous voyons également que les pays devraient être résilients. C’est pourquoi nous apportons notre soutien.

Selon vous, dans ce monde en proie à de nombreuses crises, pourquoi le rapprochement entre l’Afrique et le Moyen-Orient peut être une solution ?

« Dans ce monde très agité, il est très important de renforcer l’intégration, que ce soit au sein du continent africain ou entre le monde arabe, le Moyen-Orient et les pays africains »

C’est une bonne question. Comme je l’ai dit, il est très important de renforcer l’intégration, que ce soit au sein du continent africain ou entre le monde arabe, le Moyen-Orient et les pays africains. Chacun aura besoin de l’autre pour savoir qu’aujourd’hui, dans ce monde très agité, nous devons comprendre que l’une des choses les plus importantes est maintenant la portée de la chaîne d’approvisionnement pour éviter toute perturbation. Vous voyez, c’est ce qui se passe aujourd’hui, les fermetures des frontières, nous devons travailler sur ce point.

Si les pays comprennent que nous pouvons nous compléter plutôt que nous concurrencer, je pense que ce serait une bonne solution. Nous accordons en fait ce type d’incitations pour que le continent africain profite les uns des autres, à travers l’importation des produits de base à proximité de l’Afrique au lieu de les créer ailleurs.

Nous essayons également d’améliorer les relations, comme je l’ai dit, par le biais de l’African Trade Bridge ou par le biais du B2B que nous avons mené. Et nous continuons à le faire dans certains secteurs. Nous réunissons des hommes d’affaires arabes et africains, et nous essayons de les mettre en relation pour qu’ils se comprennent, qu’ils commencent à se connaître, et à travailler en semble. Au lieu que j’importe des médicaments des États-Unis, je pourrais le faire à partir de produits de haute qualité en Arabie Saoudite et aux EAU, en Jordanie, etc.

Je pense que c’est notre seule issue à présent. Notre rôle est également d’adapter ces pays aux exigences du nouvel accord. C’est très important.

