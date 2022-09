Avec “Reveal : l’avenir de l’analytique, SAS Explore, réunit, virtuellement, les 28 et 29 septembre, les principaux acteurs du domaine de l’analytique et de l’intelligence artificielle. L’occasion d’explorer les dernières innovations technologiques à l’œuvre sur un marché du travail en pleine mutation.

Par la rédaction

Alors que la pandémie du Covid n’est pas encore tout à fait derrière nous, que les bouleversements qu’elle a provoqué semble s’installer dans la durée, la conférence internationale “Reveal : l’avenir de l’analytique” sur l’intelligence artificielle organisée par SAS Explore, invite à « explorer » les champs de cette révolution qui s’opère notamment sur le marché du travail.

Une rencontre virtuelle proposée par SAS, acteur mondial exerçant dans 148 pays, spécialisé dans le domaine de l’analytique des solutions basées sur l’intelligence artificielle dont le siège de la filiale CEMEA se trouve à Casablanca, et qui compte dans son réseau 92 entreprises classées parmi les 100 plus importantes au monde.

Les défis de l’IA : les problèmes de chaîne d’approvisionnement, la pénurie de ressources humaines, l’augmentation des cas de fraude

Pour cette édition 2022, les principales organisations du secteur venues d’Europe, du Moyen-Orient, du Maghreb et d’Afrique, seront représentées. Lesquels aborderons tous les domaines traversés par ces innovations technologiques.

Si notre quotidien, dans le domaine de l’éducation, la santé ou encore les transports est bouleversé, les grands défis de notre siècle se présentent de façon plus urgente. Changement climatique, incertitude économique, démographie… Non sans impact : problèmes de chaîne d’approvisionnement, la pénurie de ressources humaines, l’augmentation des cas de fraude. Mais c’est là que l’innovation technologique joue son rôle, proposant des solutions concrètes. Elles seront présentées lors de SAS Explore.

C’est tout l’objectif de ce RDV : analyser et évaluer, grâce à la participation de scientifiques et des analystes professionnels les plus reconnus de l’exploitation des données et de l’IA, les problématiques que les entreprises rencontrent avant de leur présenter les derniers outils que l’IA met à leur disposition afin de mieux traverser cette transformation du monde du travail. Et par la même occasion, mieux anticiper sur les perturbations du marché, tout en améliorant leur productivité et leurs résultats commerciaux.

Et à ce titre, l’Afrique n’est pas en queue de course. “Il paraît très lointain le temps ou on parlait de « coopération nord-sud » ou de « transfert de technologie vers le tiers monde ». Aujourd’hui, et grâce au digital et l’IA, les acteurs africains jouent à « armes égales » avec leurs homologues dans les autres régions du globe” analysait pour ANA Yassine Chahbi, manager du département conseil et expertise client pour l’Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale, chez SAS, à l’occasion de la la conférence de 2020.

En marge des conférences, les visiteurs auront également la possibilité de suivre des dizaines de webinaires pour parfaire leur formation. Mais également de développer leur réseau. Tout cela virtuellement et gratuitement.

S’inscrire : SAS Explore

Sur le même sujet :

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe