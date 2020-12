« La pandémie Covid-19 n’a pas détruit un système mais au contraire a mis en lumière un système déjà brisé ». C’est en somme la conclusion de Beyond Tomorrow, l’évènement virtuel consacré à l’avenir de l’environnement économique à l’ère post-covid organisé du 23 au 25 novembre dernier, par SAS. Une crise qui ouvre également de nouvelles opportunités, pour l’Afrique notamment, à condition de s’adapter aux transformations en cours. Explications avec Yassine Chahbi, manager du département conseil et expertise client pour l’Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale, chez SAS.

Propos recueillis par Dounia Ben Mohamed (avec ANA)

SAS, acteur mondial spécialisé dans le domaine de l’analytique des solutions basées sur l’intelligence artificielle dont le siège de la filiale CEMEA se trouve à Casablanca, a réuni une centaine de compagnies mondiales afin d’évaluer les problématiques qu’elles rencontrent, mais également les outils que l’IA met à leur disposition afin de mieux traverser cette crise. Et par la même occasion anticiper sur les transformations à venir.

Pourquoi avoir choisi d’organiser cet événement et pourquoi à ce moment-là ?

Depuis les premières années de son existence, SAS a toujours tenu à rassembler ses partenaires et ses clients plusieurs fois par an et dans plusieurs régions du monde, dans le but de faciliter l’échange des expériences et recueillir les feedbacks sur l’utilisation de ses solutions. Dans les conditions particulières que traverse le monde cette année, nous avons décidé de tenir plutôt un grand évènement virtuel avec un thème central : comment l’IA et la Data Analytics peuvent aider les différents acteurs à surmonter les effets de la pandémie. Cela a permis de rassembler virtuellement environ 10 000 participants pendant les 3 journées de l’évènement. Des participants venus d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe centrale.

Comment vous voyez l’année 2021 ? Une année durant laquelle l’économie pansera ses plaies ou au contraire fera preuve d’innovation ?

Les deux propositions ne sont pas forcément contradictoires. C’est souvent après des crises comme celle-ci que les acteurs d’une économie durement touchée se voient contraints d’innover pour rebondir. D’un autre côté, sur le plan économique, cette pandémie n’a pas fait que des perdants.

Du côté des secteurs qui ont été durement touchés, nous voyons des projets innovants autour de l’IA se planifier ou se lancer. C’est le cas notamment du secteur des transports, qui a été littéralement à l’arrêt pendant les périodes de confinement, et où nous constatons un regain d’intérêt pour les solutions d’optimisation et de prévision, dans une optique de maximiser les marges opérationnelles notamment. Le deuxième exemple qui me vient à l’esprit est celui du secteur bancaire, lui aussi impacté négativement, et où nous constatons beaucoup d’initiatives visant le renforcement des processus de gestion et d’anticipation des risques, d’optimisation du recouvrement et de lutte contre la fraude. L’IA et la Data Analytics restent bien sûr au cœur de l’ensemble de ces sujets.

Nous ressentons la même dynamique du côté des secteurs sortis gagnants de la pandémie, où 2021 est déjà pressentie comme un grand cru pour l’IA et la data analytique.

Mais quel que soit le secteur, et de manière générale, les entreprises qui avaient déjà intégré les ingrédients de réussite nécessaires pour évoluer dans notre nouveau monde digitalisé ont moins subi les conséquences de cette crise. Ceci s’est illustré, par exemple, en interne par la facilité à adopter le télétravail, et au niveau de l’environnement extérieur par une meilleure agilité qu’apporte la digitalisation de la relation client ou encore la virtualisation des échanges avec les partenaires..

Toutefois, la situation n’est pas aussi rose, beaucoup d’entreprises ne sortiront pas indemnes de la crise, à moins d’une importante aide des pouvoirs publics. La pandémie a joué, là aussi, un rôle d’accélérateur en précipitant des entités dont la « santé » était déjà fragile.

On entend parler d’un moment charnière et de l’importance de remettre l’humain au centre des décisions. Est-ce votre vision, votre ressenti ?

C’est clair que c’est un moment charnière que l’humanité traverse, et l’année 2020 le cristallisera dans nos esprits pour très longtemps. Remettre l’humain au centre des décisions devrait être le seul leitmotiv des politiques pendant les années à venir. Pour exemple, au Maroc, la plus haute autorité politique a d’ores et déjà démontré une clairvoyance inégalée en mettant sur les rails un projet de protection sociale universelle alors que la pandémie battait encore son plein. Nous ne pouvons pas faire mieux en matière d’anticipation vu que tous les experts s’accordent sur le fait que le repli de la vague pandémique laissera derrière lui un véritable désastre social si aucune mesure forte n’est prise.

Cela contraste en effet avec les pronostics liés à l’adoption de l’IA d’avant la crise Covid, et qui présageaient un avenir sombre à une large partie des travailleurs, surtout en col blanc cette fois-ci, car ils seront remplacés inévitablement par des algorithmes. Si nous ne savons pas avec certitude quelles seront les conséquences de la crise sur les différents secteurs économiques de demain, une chose est certaine, cette crise a éveillé beaucoup de conscience, et des discours s’élèvent un peu partout appelant à une révolution « humaniste » qui mettra la vie et l’humain au centre des décisions quand il s’agit des grands choix des sociétés.

Quelles différences prédisez-vous concernant l’environnement économique et commercial de demain et comment l’analytique avancée peut-elle aider à prendre des décisions ?

Au niveau des entreprises privées, cette crise engendrera des opportunités nouvelles et fera peut-être émerger de nouvelles menaces. Mais personne ne détient de boule de cristal. En revanche, de notre position de leader des solutions d’Advanced Analytics, nous voyons déjà des tendances se dessiner ou se renforcer. Et le recours massif à l’IA dans la prise de décision en entreprise est l’une de ces tendances fortes que la crise accélère davantage. Mais de quel type de décision parle-t-on ici ? Il s’agit avant tout de « décision opérationnelle » ou de « micro-décision », comme par exemple, quel produit ou service dois-je mettre en avant pour un client en particulier ? Dans ce sens, le recours à l’IA et à la Data Analytics, constituera un véritable avantage compétitif dans un marché de plus en plus digitalisé et où la connaissance client individualisée, par exemple, coule de source.

A court et à moyen terme, je peux affirmer sans risque, que la révolution digitale engendrera plus de données, lesquelles ouvriront plus d’horizons à ceux qui les détiendront et sauront en tirer profit, notamment grâce à l’IA. Nous constatons déjà de grands changements dans les comportements des consommateurs liés à la crise, et ces changements resteront d’actualité à l’avenir. Nous avons mené une recherche à l’échelle de la zone EMEA, Europe, Moyen-Orient et Afrique, qui montre que la Covid-19 a renforcé l’importance de l’expérience client dans les habitudes d’achats des consommateurs. La qualité de l’expérience client reste un facteur d’achat influent, 61 % des clients étant prêts à dépenser davantage pour des marques qui ont offert une bonne expérience client pendant la pandémie. Un tiers des clients ont même déclaré qu’ils abandonneraient les marques avec qui ils avaient eu une seule mauvaise expérience. Plus important encore, 70 % des nouveaux clients numériques prévoient de continuer à utiliser les services numériques après le déconfinement.

Ce n’est pas qu’une tendance passagère. Les entreprises doivent s’adapter, offrir une expérience hyper personnalisée, ce qui signifie des offres sur mesure et en temps réel sur tous les supports. Les entreprises doivent comprendre le comportement des clients pour créer des expériences qui leur sont uniques sur les différentes étapes du circuit de consommation.

Les entreprises doivent s’adapter, devenir analytiques pour être capables de rester compétitives dans ce jeu de marché en constante évolution.

Face à ces incertitudes, et bien que la vie d’une compagnie soit faite de décisions, est-ce vraiment le meilleur moment pour être proactif ?

Je crois que oui. La révolution de l’IA est déjà en marche, et comme toutes les autres révolutions que l’humanité a pu connaitre, celle-ci fera, elle aussi, des gagnants et des perdants. Donc toutes les entreprises gagneront à être proactives quant à ce sujet.

Face à l’incertitude à moyen et long terme, l’IA n’apportera pas de solutions miracles car encore une fois, elle n’agit pas en boule de cristal. Les décisions stratégiques restent (pour le moment) du ressort de l’humain étant donné que l’IA que nous voyons proliférer aujourd’hui reste une IA dite « faible » par opposition à une IA « forte » qui relève (pour le moment) de la science-fiction.

Comment être proactif aujourd’hui grâce à l’IA ? Pour répondre à cette question, passons en revue d’abord les trois piliers essentiels sur lesquelles cette révolution repose : la Data qui est le carburant et la matière première, les algorithmes que nous pouvons assimiler à un processus de transformation créateur de valeur et enfin le résultat fini, qui se matérialise souvent dans le cas de l’IA, par la prise d’une décision. Décision que seul l’humain était capable de prendre jusqu’à la grâce à ses capacités cognitives. Être proactif c’est avoir une longueur d’avance. Dans la révolution de l’IA qui se joue actuellement, les gagnants seront ceux qui vont pouvoir maitriser ces trois piliers et arriveront à ériger les algorithmes en véritables centres de prise de décision opérationnels.

Votre coup de cœur de l’événement et pourquoi ?

Sans hésiter, mon coup de cœur était le niveau et la qualité de la représentation de notre continent lors de cet évènement. Il parait très lointain le temps ou on parlait de « coopération nord-sud » ou de « transfert de technologie vers le tiers monde ». Aujourd’hui, et grâce au digital et l’IA, les acteurs africains jouent à « armes égales » avec leurs homologues dans les autres régions du globe. Ceci s’explique par l’accessibilité de ces nouvelles technologies tant qu’au niveau des entreprises déjà établies qu’au niveau des startups et des initiatives entrepreneuriales. Et là, je saisis l’occasion pour lancer un appel aux jeunes de ce continent pour les inviter à s’intéresser à l’IA, car je suis persuadé que maitriser ces technologies leur permettra de s’assurer une place de choix dans le monde de demain.

