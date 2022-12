Le Programme régional d’intégration des marchés agricoles (Prima) entre le Bénin et le Togo a été lancé le 9 décembre 2022 au siège de la Direction départementale de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche du Zou à Bohicon au Bénin.

Le Prima a pour objectif général de stimuler le commerce agricole régional et à soutenir la transformation durable de l’agriculture familiale en améliorant les performances des pôles commerciaux sous-régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers, indique le communiqué.

Les actions à mener sur six ans (2022-2028) visent les ménages ruraux des cinq Corridors Malanville (Kambouwo Tounga et Monkassa) ; Djougou (Kassoua et Kolokondé) ; Glazoué (Tchetti et Doumè) ; Bohicon (Xlansi et Djidja) ; Dogbo (Azovè et Klouékanmè).

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe