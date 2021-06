Intitulée « Soutenir la reprise et la transformation économique de l’Afrique », la version actualisée de la Stratégie pour l’intégration régionale et la coopération (2021-2023) est notamment axée sur une amélioration des connexions dans les domaines du transport, de l’énergie et de l’infrastructure numérique. La stratégie s’attachera à promouvoir le commerce et l’intégration des marchés par la facilitation des échanges dans les couloirs économiques régionaux, une assistance technique pour le déploiement de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le soutien aux chaînes de valeur régionales et l’intégration des marchés financiers.

