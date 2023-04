Le 7 avril 2023, le Camerounais Thierry Hot a intégré le conseil consultatif du think thank américain International Investor Network (IIN). L’ancien journaliste de BBC Afrique va mettre ses plus de 20 ans à l’international au service de cette organisation. En effet, le fondateur du Rebranding Africa Forum, et vice-président en charge des relations institutionnelles de la holding américaine Litium Capital, a été conseiller spécial de l’ancien président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore. Pour rappel, l’INN facilite les échanges entre les investisseurs institutionnels américains et le monde des affaires africain. Il est soutenu par Prosper Africa, une initiative du gouvernement américain en faveur du commerce et des investissements entre les pays africains et les États-Unis.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe