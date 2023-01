Dans le cadre des programmes nationaux « Académie des Talents » et « l’Ecole de la 2ème chance », le ministère ivoirien de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage et les Sociétés PALMCI (spécialiste du palmier à huile) et UTEXI-CI (métiers de la couture), ont lancé en ce début d’année 2023, une vaste opération de recrutement de plus de 3.000 personnes pour des formations, insertions, détaille le Portail officiel du gouvernement de la Côte d’Ivoire le 5 janvier. Cela dans le cadre d’un programme qui vise à traiter un nombre d’un million de personnes sans emploi ou mal insérées à l’horizon 2030.

