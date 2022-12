Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (http://www.AfDB.org) a approuvé, le 15 décembre 2022 à Abidjan, le Document de stratégie-pays de Maurice pour la période 2022-2027 et la mise en œuvre des domaines prioritaires de développement identifiés. Outre renforcer la résilience économique en améliorant l’environnement des affaires et la production à forte valeur ajoutée, la Banque prévoit de concentrer ses efforts de développement dans des infrastructures durables et la protection de l’environnement.

« Le principal objectif du nouveau Document de stratégie-pays est de soutenir les ambitions de Maurice de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2030 et ce, grâce à une économie plus productive, durable, inclusive et résiliente, en libérant davantage le plein potentiel du pays dans les domaines de l’agriculture, des technologies de l’information et de la communication, de la finance et de l’économie bleue pour remonter la chaîne de valeur », a déclaré Leïla Mokaddem, directrice générale de la Banque africaine de développement pour l’Afrique australe.

