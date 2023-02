Une part importante de l’avenir réside dans le continent africain observe les parlementaires canadiens Garnett Genuis et Kyle Seeback.

Par Garnett Genuis et Kyle Seeback*

Il est courant de dire que le centre de gravité mondial se déplace vers l’Indo-Pacifique. C’est dans cette région que vivent la plupart des habitants de la planète, où le pouvoir et l’influence économiques augmentent et où des lignes de bataille sont tracées sur des valeurs politiques fondamentales. En tentant enfin d’avoir une stratégie indo-pacifique, les libéraux du Canada cherchent à sauter dans un train qui a depuis longtemps quitté la gare. Tout en reconnaissant les facteurs qui rendent l’Indo-Pacifique important aujourd’hui, nous devons également garder un œil sur l’avenir. À notre avis, une grande partie de cet avenir se trouve en Afrique. Reconnaissant que les décisions prises sur le continent africain façonneront probablement l’avenir du monde plus profondément que celles prises ailleurs, le Canada devrait élaborer une politique cohérente envers l’Afrique qui reflète les réalités sur le terrain là-bas, plutôt que de rater à nouveau le train.

Un facteur clé qui donne à l’Afrique une importance croissante est la démographie de la population. Des taux de natalité relativement élevés dans la majeure partie du continent signifient que le monde du futur comptera plus d’Africains et que ces Africains façonneront le cours des événements. La croissance démographique signifie une population jeune, une main-d’œuvre en croissance et une impulsion culturelle à innover.

« Nous prévoyons qu’à long terme, l’Afrique se développera, la Chine déclinera et l’Occident se renouvellera grâce à l’immigration – avec beaucoup de ces immigrants venant d’Afrique »

À cet égard, l’Afrique est relativement unique. En revanche, les impacts résiduels de la politique chinoise de l’enfant unique conduiront la Chine à culminer puis à décliner, car elle finira par faire face à une main-d’œuvre en déclin et à une population vieillissante. Contrairement à l’Occident, la politique totalitaire et la rhétorique ethno-nationaliste du gouvernement chinois rendent peu probable le renouvellement de la population par l’immigration. Nous prévoyons qu’à long terme, l’Afrique se développera, la Chine déclinera et l’Occident se renouvellera grâce à l’immigration – avec beaucoup de ces immigrants venant d’Afrique. Alors qu’aujourd’hui l’Afrique est un champ de conflit entre la Chine et l’Occident et que ses nations naviguent dans les tensions entre ces deux parties, les Africains et les nations africaines vont bientôt donner le ton des débats sur les valeurs mondiales à eux seuls.

» En particulier, l’Accord de libre-échange continental africain récemment négocié ouvrira de nouvelles richesses et opportunités »

Un exemple clé éclaire ce point. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique. Elle compte plus de 200 millions d’habitants et sa population devrait doubler au cours des 30 prochaines années environ. Elle a un âge médian inférieur à 19 ans et un taux de natalité de plus de cinq naissances par femme. Cela se compare à un âge médian au Canada de plus de 40 ans et à un âge médian en Europe approchant 45 ans. Sur la base de ces chiffres, il n’est pas surprenant que la présence et l’influence du Nigeria et de la diaspora nigériane soient en croissance.

L’Afrique en général a le potentiel d’accélérer considérablement la croissance économique en raison de son capital humain, de ses ressources naturelles abondantes et de l’expansion de son commerce. En particulier, l’Accord de libre-échange continental africain récemment négocié ouvrira de nouvelles richesses et opportunités. La croissance potentielle et les ressources de l’Afrique ont conduit beaucoup à voir son potentiel, mais aussi beaucoup à la considérer comme une cible à exploiter. Les dirigeants chinois ont vu le potentiel de l’Afrique depuis longtemps et ont essayé de l’exploiter pour les ressources naturelles tout en se positionnant pour dominer son avenir politique. Les dirigeants chinois cherchent à étendre leur influence au-delà des frontières chinoises et, par cette influence, à redéfinir les normes internationales pour créer un monde « sûr » pour leur modèle politique à long terme.

D’un autre côté, l’Occident s’est trop longtemps concentré sur les défis de l’Afrique, en particulier sur la pauvreté, plutôt que sur son potentiel. Il y a encore beaucoup de pauvreté sur le continent, mais c’est loin d’être le tableau complet. Et même encore, l’expansion des relations commerciales mutuellement bénéfiques entre l’Afrique et l’Occident est un élément essentiel de la réduction de la pauvreté.

Il est vrai qu’une évaluation honnête du potentiel de l’Afrique devrait inclure une prise en compte de ses défis. La pauvreté en est une, et les conflits en sont une autre. Le récent accord de paix en Éthiopie et la lutte continue du peuple soudanais vers la démocratie sont des signes encourageants et nous rappellent à quel point les peuples africains élaborent courageusement des solutions à leurs propres problèmes. Cependant, dans d’autres endroits, les conflits liés aux ressources, l’extrémisme religieux et la criminalité motivée par le désespoir se multiplient face à la capacité limitée de l’État à rétablir l’ordre.

« L’Occident devrait chercher à être un partenaire constructif, aidant à renforcer les capacités de l’État et de la sécurité »

L’Occident devrait chercher à être un partenaire constructif, aidant à renforcer les capacités de l’État et de la sécurité. Nous devrions particulièrement reconnaître les façons dont la sécurité de l’Afrique affecte notre propre sécurité. Les idéologies extrémistes qui sont vaincues au Moyen-Orient ne peuvent pas être autorisées à trouver refuge dans certaines parties de l’Afrique, et la présence et l’influence croissantes en Afrique de puissances autoritaires (y compris la Russie) aident ces puissances à accéder aux ressources naturelles et à façonner la prise de décision à l’ONU. . Les défis en matière de sécurité présentent un autre argument important en faveur d’un engagement accru du Canada.

Le Canada pourrait avoir une longueur d’avance en reconnaissant le potentiel économique et les besoins de sécurité de l’Afrique et en s’efforçant d’élargir son engagement en Afrique. En tant que nation occidentale sans histoire coloniale en Afrique et en tant que membre à la fois du Commonwealth et de la francophonie, le Canada pourrait avoir des avantages uniques sur le continent. La tendance du gouvernement actuel est de donner la priorité à l’image plutôt qu’aux résultats. À l’avenir, nous devons tirer parti de nos avantages pour transformer les bons sentiments en impacts concrets, tant dans la politique que dans le commerce.

L’un des plus grands obstacles à l’augmentation de l’engagement interpersonnel avec les nations africaines est notre système d’immigration en difficulté. Des arriérés scandaleux et des problèmes de racisme bien documentés dans la prise de décision en matière d’immigration freinent nos relations avec les pays d’Afrique. Lorsque les étudiants du continent qui ont été acceptés par les établissements postsecondaires canadiens, les délégations officielles et les chefs d’entreprise à la recherche de visites à court terme se voient souvent refuser des visas, des relations qui pourraient être très fructueuses ne se construisent jamais. Les problèmes de visas sont si graves qu’ils sèment la méfiance et la mauvaise volonté. Nos échecs dans le traitement des demandes d’immigration nuisent à notre politique étrangère.

« Le Canada a besoin d’une stratégie d’engagement forte et cohérente avec l’Afrique »

Le Canada a besoin d’une stratégie d’engagement forte et cohérente avec l’Afrique qui comprend un commerce accru et un engagement à promouvoir les liens entre les peuples en affrontant les obstacles du système d’immigration. Cette stratégie préparerait bien le Canada pour l’avenir. Nous sommes confrontés à un avenir à court terme dans lequel l’Afrique sera le champ de conflit entre démocratie et autoritarisme, et à un avenir à long terme dans lequel les nations africaines seront elles-mêmes dominantes. Le Canada pourrait avoir de nombreux avantages à s’engager dans cette dynamique. Nous avons besoin d’un gouvernement prêt à intervenir et à saisir le moment.

*Garnett Genuis est le ministre conservateur canadien du Développement international. Kyle Seeback est le ministre conservateur chargé du commerce international.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe