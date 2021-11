La deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine (IATF2021) se tient du 15 au 21 novembre 2021, à Durban. Une plateforme stratégique pour promouvoir les échanges intra-Afrique dans le contexte de l’entrée en vigueur de la ZLECAf, en janvier 2021.

Par DBM

Prévue initialement à Kigali comme la première édition mais reportée puis finalement accueillie par Durban, la deuxième Foire commerciale intra-africaine (IATF2021), organisée par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) en collaboration avec l’Union africaine (UA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), se tient cette année du 15 au 21 novembre 2021.

Avec pour thème « Transformer l’Afrique », l’évènement biennal, réunira des acheteurs et des vendeurs continentaux et mondiaux, et permettra aux parties prenantes de partager des informations sur le commerce, les investissements et les marchés, ainsi que des solutions de financement et de facilitation du commerce conçues pour soutenir le commerce intra-africain et l’intégration économique du continent.

Au total, 1100 exposants et 10 000 participants en provenance de 55 pays sont attendus pour conclure des accords commerciaux d’une valeur d’au moins 40 milliards de dollars, signés en marge de la manifestation.

Une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la ZLECAf

Le premier grand RDV commercial panafricain depuis l’entrée en vigueur de la ZLECAf, un marché intégré de plus de 1,2 milliard de personnes, dont le produit intérieur brut s’élève à plus de 2 500 milliards de dollars, offre une opportunité de promouvoir le commercer et les échanges intra-africain.

« L’objectif principal de l’IATF 2021, indique le vice-président exécutif de l’Afreximbank, George Elombi, est de rassembler des acteurs continentaux et mondiaux pour exposer leurs biens et services, explorer des débouchés commerciaux et d’investissements en Afrique. »

L’événement se veut un cadre d’échange interentreprises (B2B), de gouvernement à entreprises (B2G), l’appariement et le développement de débouchés commerciaux et d’investissements. Il permettra aussi aux participants de s’échanger les informations commerciales, d’investissement sur les marchés avec différentes parties prenantes, notamment les investisseurs, les PME, le secteur informel, la diaspora africaine et proposer des solutions pour relever les défis liés au commerce intra-africain.

Partager des informations sur les initiatives en matière de financement et de facilitation du commerce

Pour Afreximbank et bien d’autres institutions financières, l’IATF sera l’occasion de partager des informations sur les initiatives en matière de financement et de facilitation du commerce visant à soutenir le commerce intra-africain.

Outre la mise en place de plateformes d’échange entre entreprises et entre entreprises et gouvernements pour les transactions commerciales et les services de conseil, IATF2021 gère également IATF2021 Virtual, une plateforme interactive en ligne qui reproduit l’événement physique. IATF2021 se concentrera également sur l’économie créative de l’Afrique ainsi que sur l’industrie automobile avec des programmes dédiés.

Par ailleurs, une conférence se tiendra parallèlement à l’exposition et réunira des intervenants et des panélistes de haut niveau qui aborderont des questions d’actualité liées au commerce, au financement du commerce, aux paiements, à la facilitation du commerce, aux infrastructures propices au commerce, aux normes commerciales, à l’industrialisation, aux chaînes de valeur régionales et à l’investissement.

Pour en savoir plus : www.intrafricantradefair.com.

