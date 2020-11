Si la pandémie Covid 19 a bouleversé notre quotidien, notre façon de vivre, de travailler, nous déplacer, elle aura également rappelée, s’il fallait encore le démontrer, le rôle que joue l’Intelligence Artificielle dans nos sociétés modernes. Education, transport, santé, … L’IA met à notre disposition, et plus que jamais dans cette ère post-Covid, des outils pour construire le monde de demain. Un monde qui se veut plus Smart. C’est du moins l’idée partagée par les spécialistes internationaux, acteurs économiques, responsables publics réunis, du 23 au 25 novembre, autour de « Beyond Tomorrow », une invitation à explorer le futur numérique initiée par le leader de l’analytique et de l’IA, SAS.

« Parler du futur, c’est parler de technologie, d’adaptation, de changement », résume Richard van Hooijdonk, spécialiste des questions relatives aux nouvelles tendances technologiques. Des thématiques au cœur de la période que nous vivons. Alors que la pandémie Covid 19 a bouleversé notre quotidien, notre façon de vivre, de travailler, de nous déplacer… Des thématiques également au menu des échanges de Beyond Tomorrow, un évènement virtuel, à la fois interactif et multidimensionnel, organisé du 23 au 25 novembre, par le leader de l’analytique et de l’IA, SAS, avec pour autre ambition que de repenser le futur à travers le déploiement du numérique, et plus précisément l’Intelligence Artificielle.

« Vous pouvez vous injecter une micro-capsule dans la main, afin de prévenir des maladies, cela peut nous aider à lutter contre le Coronavirus »

Laquelle est d’ores et déjà, dans le monde actuel, présente à tous les niveaux, dans nos voitures, notre système de santé, l’éducation ou encore les transports. Mais plus que jamais, dans ce futur, où il est acquis que « plus rien ne sera comme avant », l’IA nous ouvre de nouvelles perspectives. « Par exemple vous pouvez vous injecter une micro-capsule dans la main, afin de prévenir des maladies, cela peut nous aider à lutter contre le Coronavirus », poursuit Richard van Hooijdonk un des speakers participant à la rencontre virtuelle.

Des échanges de haut niveau nourris par des représentants des principales organisations, multinationales et entreprises d’Europe, Moyen- Orient et d’Afrique, _parmi lesquels Raymond Kurzweil, auteur à succès; Rik Vera, partenaire fondateur de Nexxworks; Jim Goodnight, PDG, SAS; Oliver Schabenberger, vice-président exécutif, chef de l’exploitation et de la technologie, SAS ; Saad Kandil, directeur adjoint, Saham Assurance ; Youssef Aqallal qui pilote le marché d’Afrique francophone de SAS; etc._; destinés à observer l’avenir de l’environnement économique et commercial à l’ère post-pandémique. Observer mais également proposer, des solutions numériques notamment, pour appréhender avec plus de sérénité ce futur et, d’ici là, s’adapter à la pandémie actuelle.

« La capacité de s’adapter aux besoins en constante évolution du marché, de mettre en œuvre rapidement des modèles analytiques et de prendre des décisions commerciales basées sur des informations analytiques, devient cruciale pour surmonter la crise et prospérer dans la réalité d’aujourd’hui »

« Le monde change constamment et les entreprises ont du mal à faire face et à s’adapter à cet environnement économique complexe, rappelle Shukri Dabaghi, vice-président régional de SAS CEMEA. Depuis le début de l’année, nous sommes confrontés à une adaptation rapide au travail à distance, nous avons assisté à des changements sans précédent dans le comportement des consommateurs, tandis que de nombreux gouvernements ont mis en place de nouvelles mesures législatives. Les stratégies établies en début d’année ont dû être réécrites. La question est maintenant de savoir comment passer du mode réactif au mode proactif ? La capacité de s’adapter aux besoins en constante évolution du marché, de mettre en œuvre rapidement des modèles analytiques et de prendre des décisions commerciales basées sur des informations analytiques, devient cruciale pour surmonter la crise et prospérer dans la réalité d’aujourd’hui ».

L’occasion pour cet acteur mondial de présenter, avec ses partenaires, ses propres solutions en matière d’intelligence artificielle, d’analyse de données, IoT, cloud, etc. « Les business process changent, on assiste à de nouveaux comportements, souligne Mathias Coopmans un des responsables IA chez SAS. On a besoin d’outils d’analyse modernes et d’utiliser les data pour optimiser les nouveaux process. » « Le cloud peut rendre votre vie meilleure ou pire, assure Mathias Coopmans. Le cloud peut vous aider, au lieu de passer la moitié de la journée à traiter les données et encore plus pour les analyser, on peut trouver des solutions technologiques. » Des propos illustrés par des expériences concrètes. « Selon l’adage : « la stratégie doit changer si l’économie change ». Phillips s’est adapté. Aujourd’hui, il fabrique des appareils pour les hôpitaux » indique Richard van Hooijdonk.

« Tout sera de plus en plus robotisé, tout devient digital, c’est une réalité, ça arrive et il faut s’y préparer »

Un changement dont l’Afrique ne souhaite pas être simple spectatrice. Dans le domaine de la santé, de l’éducation mais également au sein des entreprises, l’IA fait désormais partie du paysage et les innovations se multiplient, répondant aux failles du continent. Sans, ceci dit, poser un certain nombre de questions sur le plan éthique. Sur le plan de la protection des données notamment. Les discussions récentes autour des algorithmes éthiques également. Des questions abordées lors l’évènement. En attendant, ainsi que le dira Richard Van Hooijdonk, « si on regarde ce qui se passe, tout sera de plus en plus robotisé, tout devient digital, c’est une réalité, ça arrive et il faut s’y préparer. »

C’est toute l’ambition de cette rencontre : donner à la fois les informations pour mieux comprendre les changements qui s’opèrent mais également les solutions et outils numériques pour s’adapter à ce changement.

