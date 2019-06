Hub Africa 2019 « Le RDV d’une jeunesse innovante »

Innovation, ambition et synergie auront été au RDV de la 7èmeédition d’Hub Africa. La grand-messe des investisseurs et des entrepreneurs, aura réuni, les 12 et 13 juin 2019 au Most Events de Casablanca, le fleuron des start-uppers du continent et de la diaspora, ainsi que les acteurs stratégiques de l’écosystème entrepreneuriale africain. La valeur ajoutée de cette plateforme qui vise à mutualiser les forces pour stimuler l’entreprenariat sur le continent.

Par Dounia Ben Mohamed

« Hub Africa ce n’est pas qu’une date, c’est toute l’année » rappellera Zakaria Fahim PDG de BDO et co-fondateur d’Hub Africa dès l’ouverture de l’évènement. « Hub Africa c’est donner envie aux jeunes d’entreprendre ! »

« No Visa pour les entrepreneurs en Afrique »

De fait, la 7ème qui se tenait les 12 et 13 juin 2019 au Most Events de Casablanca, sera venue clôturer, et célébrer, une année de travail aux côtés des start-ups du continent et de la diaspora, à travers des rencontres_ et notamment un pitch road show dans les principales capitales du continent ainsi qu’à Paris et Bruxelles_, des accompagnements _ dont un boot camp organisé en amont de la conférence annuelle_, ainsi qu’un plaidoyer en faveur des entrepreneurs du continent. Lequel s’illustre dans une lettre, signée Zakaria Fahim et adressée au président de l’Union africaine avec ce message « No Visa pour les entrepreneurs en Afrique ». Évoquant le cas de finalistes qui n’ont pu se rendre à Casablanca faute de visa, il assure : « On assassine des Einstein, des Jeff Besos…Il faut mettre en place un Entrepreneur Act, aller vers une Alliance sous la forme d’un ERASMUS, avoir une langue du Business pour atténuer, voire abolir les césures entre les deux Afriques… »

« Ceux qui vont construire l’Afrique de demain ce sont les jeunes, les femmes, avant tout les entrepreneurs »

Sans aucun doute le mot d’ordre de cette rencontre : fédérer, mutualiser, créer des liens, non seulement entre les différents acteurs qui œuvrent sur le chantier de l’entreprenariat en Afrique, mais également entre les entrepreneurs eux-mêmes. « Quand on a lancé Hub Africa, il y a 9 ans, on a considéré qu’il fallait qu’on reconnaisse que l’Afrique a des talents et que nous devions construire un espace virtuel pour ces entrepreneurs. On a voulu rappeler à travers Hub Africa que ceux qui vont construire l’Afrique de demain ce sont les jeunes, les femmes, et avant tout les entrepreneurs. »

« L’Afrique ne dépense qu’1% de son PIB pour la recherche et le développement, c’est inacceptable ! fustigera la présidente de Maurice, Ameenah-Garib Fakim »

Résultant, 9 ans après, parmi les 8000 participants qui ont pu faire le déplacements, originaires d’une vingtaine de pays différents, le fleuron de l’entreprenariat en Afrique. Des start-uppers, des PME déjà installés sur leur marché, des structures d’accompagnements, ainsi que, et c’est là tout l’intérêt de la plateforme, des investisseurs. Tous réunis autour d’une thématique, celle de l’open innovation. « L’Afrique ne dépense qu’1% de son PIB pour la recherche et le développement, c’est inacceptable ! fustigera la présidente de Maurice, Ameenah-Garib Fakim. »

Or pas de développement sans innovation. Laquelle, aura été au premier plan de ces deux journées d’échanges et de connexions. A l’occasion des Awards notamment qui auront illustrés, s’il fallait encore le démontrer, que la jeunesse africaine est source d’innovation.

Le Palmarès

Grand Prix HUB AFRICA à MARWA de M. Karim Tazi ;

PRIX de la Femme Entrepreneure à Mme Rokhaya Sall, PDG de MINEEX ;

PRIX de la Coopération Sud à S2M reçu par M. Aziz Daddane ;

PRIX de l’Entreprise Innovante à PILLIOTY remis à M. Hafid Griguer ;

Prix de l’Impact Sociétal à SODECA et remis à M. Eugène Ndiaye ;

Et le Coup de Cœur à ACCEL CITY, remis à M. Aziz El Yaagoubi.

African Pitch Roadshow 2019 :

– 1 er PRIX : Tira Robots de Wassim Ben Hamida (Tunis)

– 2 ème PRIX : Soteko City (Bruxelles pour la diaspora) (Smart City)

– 3 ème PRIX : Boostiny de Tarek Nachnouci (Tunis)

Pour plus d’informations : hubafrica.co