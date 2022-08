Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé, le 1er août 2022, la nomination de Marie-Laure Akin-Olugbade née Ndongo-Seh au poste de vice-présidente par intérim chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services.

De nationalité camerounaise, Mme Akin-Olugbade était jusque-là directrice générale du Développement et de la Prestation des services pour la région Afrique de l’Ouest. À ces fonctions, responsable de la plus grande équipe de chefs de bureau pays de la Banque africaine de développement, elle a eu à gérer des opérations de prêt et hors-prêt complexes dans des pays à revenu intermédiaire et à faible revenu, des États en transition notamment, ainsi que des opérations transfrontalières innovantes et complexes.

