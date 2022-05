Le Groupe de la Banque africaine de développement a lancé le 27 mai 2022, à Accra, sa première Facilité africaine pour l’économie circulaire en marge de ses Assemblées annuelles qui se tiennent dans la capitale ghanéenne (23-27 mai). L’économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui implique le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le recyclage des matériaux et produits existants aussi longtemps que possible.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque a approuvé cette facilité le 30 mars dernier. En tant que fonds fiduciaire, il permettra de canaliser, de financer et de dé-risquer des modèles d’affaires innovants en matière d’économie circulaire, au-delà de la gestion des déchets. Il soutiendra l’Alliance africaine pour l’économie circulaire (ACEA), dirigée par les pays, en intégrant l’économie circulaire dans les stratégies africaines de croissance verte.

Le fonds d’affectation spéciale multi-donateurs fonctionnera sur une période de cinq ans. Il recevra un soutien initial de quatre millions d’euros du gouvernement finlandais et du Fonds nordique de développement.

