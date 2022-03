Talent 4 Startups est un programme de soutien à la formation de talents aux métiers de la tech et du numérique sur le continent africain. En prenant en charge les coûts de formation sur des filières en tension puis en facilitant la mise en relation entre les talents et les startups qui recrutent, Talent 4 Startups améliore l’employabilité des jeunes tout en répondant aux besoins en compétences de l’écosystème.

Développé par Digital Africa, en partenariat avec Make-IT in Africa, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, et le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Talent 4 Startups est un programme pilote de bourses de formation pour les métiers de la tech et du numérique. Il vise à répondre aux besoins en compétences exprimés par les startups du continent en formant des jeunes qui seront mis en relation avec des startups en recherche de talents locaux. Pour son déploiement initial, le programme prévoit l’octroi de 280 bourses dont le nombre est voué à augmenter dans le futur.

Avec ce programme, Digital Africa construit avec Edtech Connections un référentiel dynamique d’emplois et de compétences qui met en évidence, par des études qualitatives et quantitatives, les emplois et les compétences les plus demandés par les startups en Afrique. Puis, grâce à des partenariats collaboratifs et durables avec plusieurs écoles de formation aux métiers du numérique, Talent 4 Startups soutiendra directement la prise en charge des frais de formations de jeunes talents du continent ainsi que leur employabilité en les connectant aux startups du réseau.

Dès début 2022, 280 bourses seront octroyées à de jeunes talents africains pour acquérir les compétences nécessaires aux startups du continent et renforcer l’écosystème numérique. A l’issue de leur formation, ils seront mis en relation avec des entreprises qui recrutent à l’échelle locale. Le déploiement de Talent 4 Startups cible 10 pays sur le continent : le Maroc, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, la RDC, le Nigeria, le Kenya, le Ghana et Madagascar.

CALENDRIER

8 Octobre 2021: Lancement et annonce du programme au Nouveau Sommet Afrique France

Mars 2022: Annonce des partenariats et lancement de l’appel à candidatures

Avril 2022: Lancement des formations

L’appel à candidatures est ouvert.

Pour postuler : https://talent.digital-africa.co/fr

