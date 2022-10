L’Union européenne et les États-Unis ont annoncé leur collaboration pour stimuler les énergies durables en Afrique subsaharienne. Il s’agit de soutenir le potentiel de production du continent et de faciliter l’accès aux énergies vertes.

“Ensemble, nous pouvons électrifier encore plus d’écoles, de centres de santé, et lutter plus efficacement contre les inégalités liées à la précarité énergétique en Afrique subsaharienne » a indiqué Jutta Urpilainen, Commissaire européenne aux Partenariats internationaux. Avec Samantha Power l’administratrice de l’agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), elle a signé, le 16 octobre, à Washington, un protocole d’accord renouvelé sur une coopération plus étroite entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis, destinée à la promotion conjointe de projets tels que le plan directeur du système électrique continental africain.

“Dans le cadre de Global Gateway (une stratégie européenne dans le domaine du numérique, de l’énergie et des transports, ndlr), nous renforçons notre coopération avec l’administration américaine pour consolider l’autonomie stratégique de nos partenaires africains, notamment en ouvrant davantage d’opportunités pour garantir une énergie abordable, fiable et durable”, a détaillé Jutta Urpilainen.

Près de deux personnes sur trois en Afrique subsaharienne n’ont pas accès à l’électricité

Cette coopération élargie entre l’UE et les États-Unis vise à soutenir une transition énergétique plus juste et plus verte, en facilitant l’accès à une énergie abordable, fiable et moderne pour tous, en Afrique subsaharienne. En travaillant ensemble, l’UE et les États-Unis espèrent renforcer leur impact, augmenter la disponibilité et l’accès à l’énergie durable en Afrique, dans le cadre de la réduction de la pauvreté, favoriser une croissance économique inclusive et durable et atténuer les conséquences du réchauffement climatique.

Près de deux personnes sur trois, en Afrique subsaharienne, n’ont pas accès à l’électricité. Et jusqu’à 600 millions de personnes ont un accès limité aux soins, à l’éducation et à des opportunités économiques. Pour relever ces défis, l’UE et les États-Unis ont l’intention de coordonner leurs efforts en faveur de projets en Afrique subsaharienne, aux niveaux régional et national, dans plusieurs domaines. Ces projets concernent la production d’électricité, à petite échelle et hors réseau, l’accès aux énergies renouvelables, l’électrification des établissements de santé et des écoles, ainsi que celles des entreprises dirigées par des femmes et des jeunes et des ménages ruraux.

Soutenir l’ambition de l’Afrique, d’ici 2030, d’augmenter sa capacité de production d’énergie renouvelable d’au moins 300 000 mégawatts.

En 2015, un premier protocole d’accord UE-États-Unis, sur la coopération en matière de disponibilité et d’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne, avait été signé. L’ambition affichée aujourd’hui de Global Gateway est de mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements entre 2021 et 2027. Et ce, pour soutenir l’ambition de l’Afrique, d’ici 2030, d’augmenter sa capacité de production d’énergie renouvelable d’au moins 300 000 mégawatts.

De son côté, l’USAID coordonne l’initiative présidentielle de Barack Obama, Power Africa, qui vise à tirer parti des partenariats publics-privés pour doubler l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne. Depuis le lancement de cette initiative, 30 000 mégawatts de capacité de production d’électricité propre ont été créés, ainsi que 60 millions de connexions électriques et 5 000 kilomètres de lignes de transmission seront installées d’ici 2030.

