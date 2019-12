En marge du Sommet mondial sur le genre, qui s’est tenu à Kigali du 25 au 27 novembre 2019, la Fondation Entreprenarium a accueilli 300 invités de marque et bénéficiaires pour son cinquième anniversaire. Une occasion de rappeler les réalisations de l’organisation sur le continent : plus de 3 000 femmes entrepreneurs ont été soutenues par Entreprenarium dans 13 pays africains.

Le Sommet mondial sur le genre de 2019, organisé pour la première fois en Afrique par la BAD et co-organisé par le gouvernement du Rwanda, a rassemblé plus de 1 200 dirigeants mondiaux et généraux des secteurs privé et public, de la société civile et du développement, pour proposer des idées novatrices qui relever les défis et saisir les opportunités en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes en Afrique et dans le monde. Sous le thème «Éliminer les obstacles à l’égalité des sexes», les discussions et le dialogue du Sommet ont été axés sur l’intensification des financements innovants et la création d’environnements juridiques, réglementaires et institutionnels; et assurer la participation et la voix des femmes. Une occasion unique dans la vie d’Entreprenarium de rencontrer des dirigeants inspirants et des hommes d’affaires de premier plan.

«27 ans après le lancement de ma première entreprise, rien n’a changé, les collatéraux sont toujours un obstacle pour l’accès des femmes au financement »

Le sommet a débuté par une table ronde sur le thème «Libérer l’accès des femmes au financement en Afrique» avec la fondatrice de Entreprenarium, Kristine Ngiriye, présidente de la BAD, Akinwumi Adesina, présidente de McKinsey Africa, Acha Leke, directrice générale du groupe United Bank for Africa (UBA), Kennedy Uzoka. nommer quelques-uns. Interrogée sur les problèmes auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures en Afrique, Kristine Ngiriye a répondu: «27 ans après le lancement de ma première entreprise, rien n’a changé, les collatéraux sont toujours un obstacle pour l’accès des femmes au financement. Nous sommes ravis de l’initiative AFAWA (Affirmative Finance Action for Women) et de la lettre d’engagement signée avec UBA et Ecobank. Exécutons maintenant! »

98% des femmes entrepreneurs remboursaient leurs emprunts

Le Sommet mondial sur le genre de 2019 semblait la rencontre appropriée pour célébrer le quinquennat d’Entreprenarium. En effet, le dernier jour du Sommet a été consacré à la communauté de femmes entrepreneurs d’Entreprenarium. La journée a débuté par une table ronde sur «Les mécanismes de financement et l’assistance technique disponibles pour les femmes entrepreneurs en Afrique» avec des représentants de la BAD, de FinDev Canada, d’Enabel et du Fonds africain de garantie. Les institutions qui avaient été interrogées par le public de femmes entrepreneurs sur l’efficacité de leurs programmes lorsque les banques africaines offrent des taux d’intérêt supérieurs à 15% alors qu’il a été prouvé que 98% des femmes entrepreneurs remboursaient leurs emprunts. Un débat suivi de master classes animées par les experts en finance d’Investissement et de préparation au financement d’Entreprenarium.

Le cocktail d’Entreprenarium a conclu le Sommet mondial sur le genre, mais aussi cinq années passionnantes au cours desquelles plus de 3 000 femmes entrepreneurs ont été soutenues dans 13 pays africains en partenariat avec des organisations renommées telles que la BAD, l’Organisation de la Francophonie et la Fondation Imbuto pour ne citer que quelques-uns. Au cours de la célébration, la ministre rwandaise du Commerce et de l’Industrie, Soraya Hakuziyaremye, et la ministre gabonaise, Prisca Nlend Koho, pour la promotion et l’intégration des femmes dans le développement, ont fait part de leur appréciation du travail réalisé par la Fondation dans leurs deux pays et de la nécessité de le stimuler les économies locales, car les femmes entrepreneurs créent de la valeur ajoutée locale par le biais de leurs entreprises, mais reversent également 90% de leurs revenus à l’éducation, la santé et la nutrition de leur famille, contre environ 35% pour les hommes. « Je félicite Entreprenarium d’avoir donné aux femmes entrepreneurs (…). Je félicite vraiment leur travail et j’espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble » a déclaré la ministre Hakuziyaremye dans son discours.

« Le destin de l’Afrique dépend des femmes qui oseront franchir le seuil de l’incertitude, de la peur, de la pression sociale, de la conformité »

En guise de message de bienvenue, Kristine Ngiriye a partagé avec ses invités une note inspirante, qui résonne comme un message prometteur pour les années à venir: « Le message que je souhaite vous transmettre aujourd’hui est que le destin de l’Afrique ne dépend pas de nos chefs d’État. Le destin de l’Afrique dépend des femmes qui oseront franchir le seuil de l’incertitude, de la peur, de la pression sociale, de la conformité. Le développement de l’Afrique dépendra du nombre et de la qualité des femmes qui créeront, innoveront, montreront l’exemple, transmettront les valeurs et établiront de nouvelles normes. ” Pour finir sur une note joyeuse, le public a eu l’occasion d’admirer les créations de la créatrice sénégalaise Sarayaa, de s’émerveiller des danseurs Ibihame Intore (danseurs traditionnels rwandais) et de s’inspirer des paroles de l’artiste Nathalie Vairac.

À propos de la Fondation Entreprenarium

Fondée en 2014, la Fondation Entreprenarium est la première organisation panafricaine à investir du capital philanthropique dans la formation et le financement de femmes et de jeunes entrepreneurs. Entreprenarium gère des programmes visant à doter les entrepreneurs africains des compétences, des connaissances et des ressources nécessaires pour réussir la création et le développement de leurs petites et moyennes entreprises. Depuis 2014, plus de 3 000 entrepreneurs ont été formés et un capital initial de 2,9 millions de dollars a été investi dans l’assistance technique et dans le financement de 52 projets.

