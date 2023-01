L’Esport continue de prendre de l’ampleur en Afrique avec des compétitions nationales et internationales. Le prochain grand rendez-vous sera la finale régionale du « Orange Esport Expérience » à Abidjan les 28 et 29 janvier. Une façon pour l’opérateur de dénicher les champions de demain.

Par la rédaction

La grande finale régionale du championnat panafricain « Orange Esport Expérience » rassemblera à Abidjan les meilleurs gamers de 14 pays : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, République Démocratique du Congo, Sénégal, Centrafrique, Sierra Leone. Pendant deux jours, ces champions nationaux s’affronteront sur les jeux les plus populaires au monde tels que Street Fighter V, FIFA 2023, eFootball 2023 (ex PES) et durant un match de démonstration sur League Of Legends.

« En tant qu’acteur engagé en faveur du digital, du sport et de la culture en Afrique, Orange Côte d’Ivoire s’investit pour défendre l’innovation sous toutes ses formes. C’est donc un honneur d’accueillir cette année à Abidjan, la 4e édition de l’Orange Esport Experience, initiative représentative d’une Afrique connectée », souligne Mamadou Bamba, directeur général Orange Côte d’Ivoire.

Pour l’organisateur, cette compétition est aussi le meilleur moyen de repérer les futures stars du Esport en Afrique et au Moyen Orient. « Avec une population majoritairement jeune et la démocratisation de l’Internet très haut débit, l’Afrique offre le cadre idéal pour cette discipline en plein essor » précise Brelotte Ba, directeur adjoint Orange Afrique et Moyen-Orient.

Le « gaming » constitue aujourd’hui une véritable discipline professionnelle qui crée de nombreux emplois, dans la cybersécurité, l’IA ou encore l’Open Innovation. C’est aujourd’hui un marché de plus d’un milliard de dollars au niveau mondial. Avec 400 millions d’utilisateurs connectés à internet depuis leurs smartphones en Afrique, devant l’Europe et les Etats-Unis.

Et comme pour renforcer la mise en valeur des talents africains, l’organisateur va saisir l’occasion du « Orange Esport Expérience », pour lancer l’événement “Max ta fierté“. Une première mondiale pour cette opération de promotion des cultures du continent dans les jeux vidéo. Le principe : proposer aux joueurs de se représenter avec des costumes issus de leurs régions d’origine.

Trois jeunes designers originaires de la région, Yasmine El Tazi (région MENA), Ibrahim Fernandez (région SSA) et Marie-Laure Jaomatana (Madagascar), auront pour mission de proposer des tenues qui allient tradition et modernité. Mais surtout l’identité des Africains d’aujourd’hui. En effet, dans la multitude de jeux vidéo actuellement sur le marché mondial, aucun ne propose des costumes qui représentent l’Afrique ou le Moyen-Orient.

