La nouvelle édition du plus grand rassemblement de gamers d’Afrique, le Feja, se tient à Abidjan, du 26 au 27 novembre. L’occasion de promouvoir un secteur en plein essor sur le continent. Interview de Sidick Bakayoko, PDG de Paradise game, organisateur du Festival de l’électronique et des jeux vidéo d’Abidjan.

Propos recueillis par Mérième Alaoui

Le Feja revient pour une sixième édition à Abidjan, pourquoi avoir choisi le thème des jeux mobiles ?

Nous attendons plus de 5000 visiteurs et plus de 1000 joueurs. Cette année, ce sont 15 pays qui seront représentés aux compétitions à Cosmos Yopougon, mais tous les tournois seront partagés en ligne. Le thème choisi est celui des jeux sur téléphone mobile car l’avenir des jeux vidéo en Afrique est sur le mobile. Les jeux vidéo en général, nécessitent des débits très importants. Avec le smartphone, c’est beaucoup plus accessible. Résultat, 95 % des joueurs de la région jouent sur un smartphone plutôt que sur une console ou un ordinateur.

“Près de 70% des revenus de l’industrie au niveau mondial proviennent des jeux mobiles notamment grâce aux micro transactions”

C’est donc un accès facilité et moins coûteux que l’on soit joueur mais aussi créateur ?

Exactement. La création de jeux vidéo coûte très cher, plusieurs centaines de milliers d’euros parfois même des millions. Par contre, développer un jeu mobile est de plus en plus accessible. N’importe qui peut penser, concevoir et distribuer son jeu en ligne. Sachant que près de 70% des revenus de l’industrie au niveau mondial proviennent des jeux mobiles notamment grâce aux micro transactions, ce segment présente énormément de potentiel. Il permet de gagner parfois plus d’argent que de gros jeux. Ces jeux ne sont pas forcément aussi élaborés, mais les créateurs africains commencent à avoir leur place. Au Kenya par exemple, un jeu autour de l’image de l’ancien président américain Donald Trump, est monté au top 1 mondial sur google, il a cartonné. Et pourtant il est hyper simple, mais génère du revenu.

L’autre nouveauté cette année, c’est le lancement d’un crowdfunding?

Si le Feja compte parmi les événements esport les plus prisés en Afrique, certaines difficultés comme le financement du cash prize et l’accompagnement des joueurs le reste de l’année, reste un frein au développement du secteur. Nous avons donc lancé une levée de fond ouverte à tous, qui sera destinée au financement d’une partie des prix mais aussi de l’accompagnement des joueurs esport pendant un an. Depuis son lancement, le Feja est aussi une plateforme d’échange permettant aux professionnels du domaine vidéoludique et aux meilleurs joueurs (gamers ) du continent de montrer leur talent. Nous souhaitons avec ce crowdfunding créer une base pour échanger avec de futurs investisseurs.

Le Feja est né en 2017, depuis du chemin a été parcouru…

Nous sommes heureux de voir que petit à petit le milieu commence à se structurer, l’objectif étant d’offrir à tous ces jeunes qui aiment le jeu vidéo l’opportunité de vivre de leur passion et d’aller un jour défier les meilleurs joueurs internationaux. Le Sénégal par exemple est sur le bon chemin, ils ont une équipe pro, structurée financièrement avec des salaires pour les joueurs. Nous avons de très bon gamers sur le continent africain et ils méritent leur chance.

“Nous avons donc décidé de transformer l’industrie du jeu vidéo et pour cela nous souhaitons travailler avec tous les acteurs du secteur et toutes les communautés”

Une évolution qui reflète celle du secteur du jeu vidéo, en plein essor sur le continent ?

Oui, le nombre de gamers en Afrique subsaharienne est passé de 77 à 186 millions de personnes, entre 2015 et 2021. On estime à 400 millions le nombre d’utilisateurs connectés à internet en Afrique depuis leurs smartphones, devant les autres continents. Mais nous pourrions aller encore plus loin et plus vite si nous avions plus de visibilité. En Afrique, il y a les compétences, les acteurs. Mais s’ils étaient plus visibles, cela inspirerait plus de personnes à jouer, à télécharger les jeux mobiles sur smartphones et donc on pourrait drainer plus de monde et attirer de nouveaux sponsors.

La vision du Feja reste avant tout panafricaine ?

Le jeu vidéo permet à des gens qui ne se connaissent pas d’échanger et de partager une expérience. Notre ambition à Paradise Game est de divertir, d’éduquer et de développer les compétences des jeunes. Nous rêvons grand et souhaitons faire du jeu vidéo un outil de création de richesse et d’emplois pour l’Afrique. Notre vision est bien sûr panafricaine. Comme on dit, “Pour aller vite il faut aller seul, pour aller loin, il faut aller ensemble”, nous avons donc décidé de transformer l’industrie du jeu vidéo et pour cela nous souhaitons travailler avec tous les acteurs du secteur et toutes les communautés qui existent sur le continent. L’expression ivoirienne “on est ensemble” (rires) c’est exactement cela. Nous espérons que nos actions, notamment le FEJA résonneront au-delà des frontières et permettront à nos joueurs de participer à des compétitions internationales. C’est un peu comme pour la prochaine Coupe du monde de football, tout le monde supportera le Cameroun et le Sénégal même si nous sommes Ivoiriens ! Si un gameur africain explose, on sera tous derrière lui.

