L’éducation des filles est l’un des investissements les plus efficaces en faveur du développement, au bénéfice non seulement des personnes individuellement mais aussi de la société. Malgré les progrès considérables réalisés pour combler les écarts entre les filles et les garçons dans le domaine de l’éducation, 132 millions de filles ne sont toujours pas scolarisées.C’est le thème de la conférence internationale G7 France – UNESCO, qui se tiendra le 5 juillet, à Paris.

La conférence internationale G7 France – UNESCO Innover pour émanciper les filles et les femmes par l’éducation se déroule dans le contexte du G7 et de la réunion conjointe des ministres de l’éducation et des ministres du développement. Organisée par la présidence française du G7, en collaboration avec l’UNESCO, la conférence vise à :

mettre en lumière des initiatives et solutions innovantes pour améliorer l’accès des filles et des femmes à une éducation de qualité et offrir des opportunités d’apprentissage indispensables pour leur vie et leur carrière professionnelle

offrir un espace pour de nouvelles collaborations afin de faire progresser l’émancipation des filles et des femmes dans et par l’éducation ;

encourager à une action collective afin d’atteindre les engagements de l’Agenda 2030 en faveur de l’éducation des filles, de l’émancipation des femmes et de l’égalité de genre.

Trois grands thèmes seront abordés : les liens entre éducation, infrastructures et questions de santé et de nutrition, le renforcement des compétences et de l’accès à l’emploi grâce à la science et aux technologies numériques et l’innovation pour combattre les stéréotypes.