Donner la parole aux jeunes de l’espace francophone, c’est ce que la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a souhaité faire toute cette année 2020 à l’occasion des 50 ans de l’Organisation internationale de la francophonie. Du mois d’avril jusqu’au mois de juillet, ils ont été plus de 10 000 jeunes de 15 à 35 ans issus des cinq continents, à s’exprimer et à échanger sur leur sentiment d’appartenance à la francophonie et sur leurs réalités et leurs préoccupations.

La Grande consultation de la jeunesse francophone, organisée à l’occasion du cinquantenaire de la francophonie, s’est révélée être, indique l’organisation, « un dialogue inédit, non seulement entre les jeunes et la francophonie mais aussi entre jeunes francophones issus de différents espaces et différentes réalités. Elle a su créer une réelle dynamique au sein de la jeunesse, à travers des outils interactifs et des méthodes innovantes. »

« 10 000 jeunes, plus de 74 000 contributions sur leur identité francophone comme sur leurs réalités et leurs préoccupations »

Ainsi, plus de 10 000 jeunes issus de 83 États et gouvernements membres se sont exprimés à travers plus de 74 000 contributions et 89 ateliers présentiels et virtuels sur leur identité francophone comme sur leurs réalités et leurs préoccupations.

« Les résultats de ce dialogue sont parlants. Ils permettent de mieux comprendre les ressorts de l’identité francophone et mettent en lumière les besoins présents et futurs de la jeunesse, tout en fournissant une analyse différenciée selon chaque région de la francophonie. »

Une émission virtuelle et interactive pour préparer l’avenir de la francophonie

Afin d’en tirer toutes les conclusions pour l’avenir de la francophonie, Louise Mushikiwabo invite tous les francophones, jeunes et moins jeunes, à regarder et participer à une émission virtuelle intitulée « Parole aux jeunes ».

Animée par la journaliste Diara Ndiaye, l’émission sera diffusée en direct sur une plateforme dédiée www.oif-ledirect.com et en Facebook Live le 22 décembre de 17 à 18h30 (heure française). Autour de la secrétaire générale, des jeunes intervenants témoigneront et échangeront (en plateau et en duplex) sur des thématiques qui ont été identifiés comme prioritaires par les jeunes répondants de la consultation à savoir l’éducation et l’emploi, l’environnement et le climat et la mise en réseau des jeunes et le besoin de « faire communauté » pour des sociétés plus inclusives.

L’émission se fera sur un format informatif et divertissant à la fois. Elle se voudra également interactive avec les internautes qui la suivront sur la plateforme et sur les réseaux sociaux, et qui pourront participer et commenter en direct. Il sera aussi question de quiz amusants et décalés sur la culture francophone.

Au programme

17h00 : Introduction

17h20 : Zoom sur l’éducation & l’emploi

17h45 : Zoom sur l’environnement

18h10 : Zoom sur la communauté connectée et le renforcement du dialogue

entre jeunes francophones

18h30 : Conclusion

Invité(e) surprise : Un(e) grand(e) artiste francophone viendra faire une prestation en direct.

Pour y participer

www.oif-ledirect.com/inscription

Ce message est également disponible en : Anglais