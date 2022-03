A l’occasion de la journée internationale de la francophonie, le 20 mars, l’OIF lance « La langue française dans le monde 2022 ».

Préfacée par Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur à l’Université Columbia de New York et Directeur de l’ « Institute of African Studies », la nouvelle édition de cet ouvrage réalisé par l’Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a pour principal objectif de fournir aux spécialistes, mais aussi au grand public, des données fiables sur la situation de la

langue française dans plusieurs domaines. Source unique d’informations chiffrées et scientifiquement établies, le lecteur y trouvera les réponses à plusieurs questions.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe