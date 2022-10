Les 4 et 5 octobre 2022 prochains, se tiendra à Paris la quatrième édition de ce rendez-vous annuel des relations économiques et commerciales franco-africaines.

Par la rédaction

Les chaînes de valeur euro-africaines, le climat des affaires en Afrique, le nouveau consommateur africain, le secteur agricole et agroalimentaire, la santé, la mobilité urbaine… Autant de thèmes annoncés lors des tables rondes et conférences de Ambition africa 2022, les 4 et 5 octobre.

L’édition 2021 d’Ambition Africa avait rassemblé plus de 1 600 participants français et africains, venus de 47 pays d’Afrique, en présentiel et en digital durant deux journées. Cette année, totalement en présentiel au ministère de l’économie à Bercy, le forum franco-africain s’articulera sur deux journées.

Audits, conseils, sécurisation des documents officiels…

Parmi les partenaires commerciaux présents au Forum, Mazars, groupe international spécialisé dans l’audit, la fiscalité, le conseil et les services comptables. “Mazard en Afrique ce sont plus de 3000 collaborateurs, emmenés par 120 associés, 45 bureaux dans plus de 20 pays (…), présent en Afrique depuis plus de 45 ans avec un fort ancrage local combiné à une vision internationale” détaille Zied Loukil, Associé et Responsable des relations Afrique-France du groupe.

Ou encore Prooftag, société basée dans le sud-ouest de la France, qui œuvre dans l’authentification et la traçabilité des produits et la sécurité documentaire. “Nous délivrons des solutions aux administrations-états pour émettre et produire des documents hautement sécurisés qui vont permettre de lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité” explique le DG Clément Kaiser. Objectif de la présence à Ambition Africa : “identifier des partenaires potentiels dans les différents pays pour nous assister dans nos démarches commerciales auprès des administrations que nous visons mais qui ultérieurement, vont être en mesure d’assurer le support technique local auprès des administrations clientes.”

Mais aussi les institutionnels, partenaires historiques. “Le groupe AFD a toujours eu pour priorité l’Afrique avec un encours de près de 26 milliards répartis sur 115 projets à travers tout le continent et au profit de différents acteurs, publics, privés ou associatif” explique Christian Yoka, Directeur Afrique de l’AFD dans en vidéo d’annonce mise en ligne par Business France.

Une quatrième édition, dans le contexte difficile de la guerre en Ukraine

Placé sous le haut patronage du Président de la République Emmanuel Macron et soutenu par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, ainsi que le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, la France affiche ses ambitions avec ce forum franco-africain. En octobre 2018, Agnès Pannier-Runacher, alors secrétaire d’état auprès du ministre de l’Economie et des Finances Bruno Lemaire, avait déclaré à l’attention des Africains que « Travailler ensemble nous rendra plus forts ». De son côté, Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, avait réaffirmé « une volonté claire exprimée par le président : nous devons démultiplier les partenariats ». L’optimisme de la France était affiché.

Des années plus tard, voici que s’ouvre la quatrième édition dans un contexte plus difficile. La guerre entre l’Ukraine et la Russie rend exsangue nombre d’économies africaines. Malgré tout, la Russie poursuit le démarchage local et devrait maintenir le deuxième sommet Russie-Afrique en 2023. Les Etats-Unis passent aussi à l’offensive avec la récente tournée africaine du secrétaire d’Etat Antony Blinken et l’annonce du sommet des dirigeants États-Unis–Afrique le 13 décembre. Quant aux Chinois, toujours aussi présents, ils ont annoncé lors de la Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en août dernier, avoir effacé les dettes de 17 pays africains.

https://event.businessfrance.fr/ambition-africa/

