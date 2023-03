Lors du premier congrès électoral de la FIFA organisé en Afrique, Gianni Infantino a promis de décentraliser le financement du football vers un plus grand nombre de pays et de promouvoir le football féminin au cours de son prochain mandat de quatre ans.

Par Ange Iliza, à Kigali

Le congrès s’est tenu à Kigali le 16 mars, dans une Kigali Arena somptueusement décorée, ornée des drapeaux des 211 États membres de la FIFA et des motifs « imigongo » emblématiques du Rwanda. Il s’agissait du dernier événement d’une réunion de quatre jours qui a rassemblé 2 000 délégués et légendes du football de différentes parties du monde dans la capitale rwandaise.

« Nous voulons être, et nous devons être, inclusifs »



A cette occasion, Gianni Infantino a été réélu président de la FIFA pour quatre années supplémentaires, après s’être présenté sans opposition au congrès de l’instance dirigeante du football mondial. Parmi les priorités du Président pour son nouveau mandat figurent l’augmentation du financement de la FIFA et le développement du football dans davantage de pays en voie de développement. Le président a également annoncé qu’en 2026, la Coupe du monde de la FIFA passerait de 32 à 48 nations, ce qui doublerait le nombre de nations africaines participant à la Coupe du monde. « Ce sera la Coupe du monde la plus inclusive de tous les temps, et nous voulons être, et nous devons être, inclusifs », a déclaré le président de la FIFA.

Gianni Infantino réélu Président de la FIFA par acclamation lors d’un Congrès de la FIFA historique@FIFA

Lors du Congrès, Gianni Infantino a également annoncé l’engagement de la FIFA à soutenir le programme de développement des talents d’Arsène Wenger – pour donner une chance à tous les talents – qui bénéficiera d’un investissement de 200 millions de dollars au cours des quatre prochaines années. Ce programme bénéficiera à plusieurs pays africains.



La FIFA a étendu son programme « Football for Schools » au Rwanda, avec un financement de 50 000 dollars qui bénéficiera à 4 000 écoles rwandaises, en les dotant d’infrastructures et d’équipements de football au cours des quatre prochaines années.



« Le Rwanda souhaite devenir le centre sportif de l’Afrique«

Le Rwanda a été choisi pour être le premier pays africain à accueillir le congrès électoral de la FIFA en 2022 ce qui répond à l’ambition du Rwanda de devenir le centre sportif de l’Afrique. Le pays aurait investi 5 millions de dollars pour l’organiser.



Le pays d’Afrique de l’Est mise sur la croissance de son tourisme en se positionnant comme le centre sportif de l’Afrique en accueillant des compétitions majeures. Le Rwanda espère récolter 800 millions de dollars dans le tourisme sportif d’ici l’année prochaine.



A ce titre, en 2021, le Rwanda a accueilli les tournois mondiaux de volley-ball de plage de la FIVB pour les hommes et les femmes en juillet et la Basketball Africa League en mai de la même année. Il a également été le troisième pays africain à accueillir le triathlon Ironman 70.3, qui a attiré près de 2 000 athlètes de 20 pays en janvier 2021. Kigali a également remporté l’appel d’offres pour l’organisation des championnats du monde de cyclisme sur route en 2025.

Rwanda Tour

Le Rwanda a été choisi pour être le premier pays africain à accueillir le Congrès électoral de la FIFA en 2022. Le Président Infantino a déclaré que l’histoire de la reconstruction du Rwanda après le génocide de 1994 contre les Tutsis, qui a coûté la vie à plus d’un million de personnes, l’a inspiré à se présenter à la présidence.



Gianni Infantino a déclaré qu’il était resté au Rwanda pour assister à la finale du Championnat d’Afrique des Nations 2016 grâce à un billet offert par le président Kagame et qu’il avait été témoin de l’essor de ce pays. À la veille du congrès, Gianni Infantino et le président rwandais Paul Kagame ont inauguré le deuxième stade au monde portant le nom de la légende brésilienne du football, Pelé.

» Le Rwanda a investi dans le football en raison du rôle joué par le football dans la réunification des Rwandais après le génocide de 1994 contre les Tutsis »

Le stade Pelé de Kigali, anciennement stade Nyamirambo, a été rénové grâce à un financement de 350 000 dollars de la FIFA. Le président Kagame a déclaré que le Rwanda avait intentionnellement investi dans le football en raison du rôle joué par le football dans la réunification des Rwandais après le génocide de 1994 contre les Tutsis. « Même après la tragédie, certains de ces jeunes Rwandais voulaient jouer au football. Lorsque nous avons pris le pouvoir, nous voulions investir dans le football et nous avons permis à nos jeunes d’y jouer », a déclaré Paul Kagame la semaine dernière, lors de son discours de remerciement pour le prix de la réussite exceptionnelle du président de la CAF qu’il a reçu avec le roi Mohammed IV du Maroc pour avoir fait progresser le football en Afrique.



L’investissement actuel du Rwanda dans les infrastructures sportives comprend les rénovations en cours d’une valeur de 145 000 dollars en 2021 pour moderniser le stade Amahoro, augmentant sa capacité d’accueil de 25 000 à 45 000 places. La rénovation devrait être achevée l’année prochaine.



Le président Kagame a récemment laissé entendre qu’il renouvellerait l’accord publicitaire avec les clubs de football européens Arsenal et Paris Saint Germain dans les années à venir. Le partenariat dans le cadre de la campagne Visit Rwanda a généré 445 millions de dollars de recettes touristiques, avec plus d’un million de visiteurs en 2022, selon les chiffres du gouvernement.

