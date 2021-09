3D, réalité virtuelle, gaming… Avec l’émergence de plusieurs start-up qui opèrent dans le secteur, les ICC s’affirment comme un véritable levier de développement économique, social et humain. Un secteur clé pour la reprise économique en Tunisie.

Par Bilkiss Mentari, à Tunis

Elle ne s’y est pas trompée. Quand Samia Chelbi fonde en 1999 Net-Info, une école qui forme aux métiers des arts numériques, à une époque où l’on ne parle pas encore de 3D ni d’animation en Tunisie, elle voit juste. Elle mise sur un secteur qui jouera un rôle déterminant dans l’économie tunisienne : le pays s’affirme aujourd’hui comme une véritable pépinière de start-up qui opèrent dans le secteur des ICC. « L’enseignement de la filière commence à s’introduire dans les universités publiques et privés tunisiennes, mais il est encore loin de se traduire par des emplois et des niveaux d’investissement satisfaisants, c’est pourquoi nous travaillons sans relâche en tant que promoteur de la filière. C’est un véritable défi », explique la patronne de Net-Info pour qui tout passe par la formation. Un volet primordial pour elle.

Enseignante de formation, l’infatigable Samia a depuis formé plus de 6000 jeunes talents et professionnels provenant de plus de 10 pays africains. Ces derniers sont ensuite orientés, à la sortie de l’établissement, vers un emploi, grâce au vaste réseau des entreprises partenaires. C’est à ce titre qu’en 2020, en pleine pandémie de Covid 19, la dirigeante de Net-Info a co-fondé le programme AfricanGameDev, qui a reçu une Epic MegaGrant en 2020 (programme de récompenses attribuées aux développeurs de jeux vidéo par le studio américain Epic Games) . « L’initiative a été encouragée par la pandémie actuelle, qui a accéléré le travail à distance et l’adoption du numérique, rappelle Samia Chelbi. Nous avions déjà développé un réseau de partenaires en Afrique subsaharienne juste avant l’épidémie de Covid-19, qui avait été alimenté par le réseau des anciens de Net-Info dans 15 pays d’Afrique subsaharienne ».

Net-Info, qui travaille en réseau avec une série de partenaires- universités, écoles, incubateurs, sociétés actives dans le domaine des jeux, bailleurs de fonds et investisseurs- , vise à travers ce programme AfricanGameDev à faire émerger une start-up par pays ciblé, soit 10 start-up dans les deux années à venir.

Entre-temps, et pour aller plus loin, l’établissement de formation participe à la création du Groupement Professionnel Creative Hub ; une initiative qui vise à rassembler les entrepreneurs de l’industrie créative et mettre en place une vision commune en s’appuyant sur les enjeux de valorisation et les besoins de structuration liés au secteur. Une première en Afrique.

De quoi encourager un secteur encore faible en termes de poids économique (selon les différentes estimations, entre 0,6% et 1% du PIB) mais dont l’essor et la dynamique actuelle confirment les ambitions de Samia.

