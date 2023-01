L’énergie. Les incommensurables ressources énergétiques dont dispose le continent, notamment dans le domaine des ENR, c’est, dans le contexte mondial actuel, ce qui suscite tous les intérêts. Y compris ceux des pays du Moyen-Orient. Parmi lesquels les Emirats Arabes Unis qui ont récemment investi dans un ambitieux projet en Zambie.

La société publique d’énergie renouvelable des Émirats arabes unis, Masdar, et la société d’énergie publique zambienne, ZESCO, ont récemment signé un protocole d’accord (MoU) et un accord de développement conjoint (JDA) pour développer 2 GW d’énergie solaire en Zambie. Le projet, d’une valeur de 2 milliards de dollars, sera développé par phases au cours des cinq prochaines années, en commençant par l’installation de 500 MW, a déclaré le président Hakainde Hichilema.

« Ce n’est pas un prêt mais une injection de capital dans laquelle le peuple zambien, à travers Zesco, sera partenaire dans l’actionnariat », a-t-il annoncé. « Une fois terminés, les projets se traduiront par 2 000 mégawatts d’électricité supplémentaires dans le pays, au cours des prochaines années », a ajouté Hichilema.

La situation énergétique de la Zambie est une question urgente, car la production hydroélectrique du pays n’a pas réussi à répondre à la demande énergétique du pays ces dernières années. Cela est dû à la baisse des précipitations causée par le changement climatique, entraînant un rationnement de l’électricité. Aujourd’hui, la production actuelle est assurée par des installations hydroélectriques qui fournissent 2 380 MW, soit 85 % de la capacité installée du pays. L’accès national à l’électricité est en moyenne de 31 %. 67 % de la population urbaine en bénéficie contre 4 % de la population rurale. Le gouvernement zambien (GoZ) a fixé un objectif d’accès universel à l’électricité pour tous les Zambiens d’ici 2030.

« Masdar dispose du capital et des ressources nécessaires pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables »

Masdar, créée en 2006, a joué un rôle de chef de file dans le secteur mondial de l’énergie propre et a contribué à faire avancer le programme de diversification économique et d’action climatique du pays. Selon son PDG, Masdar dispose du capital et des ressources nécessaires pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Le partenariat avec ZESCO devrait apporter des investissements et une expertise technique indispensables pour aider la Zambie à atteindre son objectif d’accès universel à l’électricité d’ici 2030. Le partenariat entre Masdar et ZESCO devrait apporter des avantages significatifs à la Zambie. L’expérience de Masdar dans le secteur de l’énergie propre et son accès au capital et aux ressources contribueront à accélérer le déploiement des énergies renouvelables en Zambie et réduire les émissions de carbone.

Cependant, le projet apporte également son propre ensemble de défis. L’un des principaux défis est le manque d’infrastructures et de main-d’œuvre qualifiée dans le pays, ce qui peut ralentir la mise en œuvre du projet. De plus, il peut y avoir des inquiétudes concernant l’impact environnemental du projet, ainsi que le déplacement potentiel des communautés locales.

« Le développement de l’énergie solaire en Zambie peut apporter de nombreux avantages non seulement au pays, mais également à l’ensemble de la région »

Le développement de sources d’énergie propres, telles que le solaire, est d’une grande importance pour la Zambie afin de diversifier son portefeuille de production d’énergie. Le projet solaire de 2 GW contribuera à réduire la dépendance du pays à l’énergie hydroélectrique, qui a été affectée par la baisse des précipitations causée par le changement climatique.

Le développement de l’énergie solaire en Zambie peut apporter de nombreux avantages non seulement au pays, mais également à l’ensemble de la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). De plus, l’énergie solaire est souvent plus rentable que les combustibles fossiles traditionnels, en particulier dans les zones où l’accès au réseau électrique est limité. De nombreuses zones rurales et reculées de Zambie ne sont pas connectées au réseau national et l’énergie solaire peut fournir une source fiable d’électricité à ces communautés. L’installation et la maintenance de systèmes d’énergie solaire créent également des opportunités d’emploi pour les résidents locaux, ce qui peut contribuer à améliorer le développement économique.

