Nouveau nom, nouveau financement, nouvelles ambitions également. La FinTech française TagPay, rebaptisée Skaleet, en analogie à l’expression en vogue sur la scène tech internationale, Scale-iT, passe une nouvelle étape. Objectif : devenir la plateforme technologique de référence en matière de plateformes de Core Banking.

Par Dounia Ben Mohamed

Il y a quinze ans, deux spécialistes français du secteur bancaire et de la technologie, Hervé Manceron et Yves Eonnet, font un pari : la banque du futur se jouera sur le digital. Ils se donnent alors pour mission de mettre l’innovation technologique au service de la banque. Le résultat, TagPay, a ainsi développé, et déployé dans l’Hexagone comme le continent africain, ses solutions technologiques aux institutions financières (banques de détail, banques digitales, établissements de paiement et de monnaie électronique, …) afin de leur permettre de mieux répondre aux attentes de leurs clients. La FinTech propose notamment une technologie de paiement mobile, qui répond à un besoin de bancarisation des pays en développement, particulièrement adaptée aux besoins du continent africain où la jeune start-up pose très vite ses pions. En 2015, elle entre dans la cour des grands avec une solution de Core Banking- l’ensemble des composants logiciels de base qui gèrent les services fournis par une banque à ses clients_, de nouvelle génération, lancée sur les marchés internationaux.

Un financement de 25 millions d’euros

De même, début 2021, l’entreprise a franchit une nouvelle étape en annonçant son financement le plus important- , une levée financement de fonds de 25 millions d’euros, apportés par un nouvel investisseur, Long Arc Capital, traduisant ainsi l’accélération de sa croissance à l’international et sa volonté de se doter des

moyens pour atteindre ses nouvelles ambitions. À commencer par l’adoption d’une nouvelle image, plus internationale. D’où le choix du nom, Skaleet. Par analogie avec l’expression, d’origine suédoise, et désormais en vogue sur la scène tech, Scale -it, qui signifie passer à l’échelle.

Accélérer sa croissance à l’international

« Aujourd’hui, TagPay devient Skaleet, une FinTech internationale proposant une plateforme technologique back-end, indique l’entreprise dans un communiqué. Sa plateforme de Core Banking permet d’interagir pleinement avec un écosystème de banques, de fintechs et de partenaires technologiques. Elle offre la rapidité et l’agilité nécessaire pour lancer rapidement, sur le marché, de nouveaux services personnalisés. Skaleet ambitionne de combler le fossé entre des produits financiers complexes et les nouveaux usages des clients. Cette offre de service permet aux banques, néo-banques et fintech de rester dans la course face à la menace des Big Tech qui tentent de s’imposer sur ce marché. »

Miser sur la technologie

C’est l’ambition, réinventer la banque du futur. Et dans cette course à l’innovation, alors que les FinTech ont la côte _ en totalisant 105 milliards de dollars d’investissement en 2020_, Skaleet ambitionne d’occuper la première place. En restant à la pointe de l’innovation technologique. « La plateforme de Skaleet dispose de tous les modules bancaires pour la gestion au quotidien des acteurs de la banque de détail : onboarding, AML-CFT, tenue de compte et comptabilité bancaire, déclaration et reporting réglementaires, émission de cartes/acquisition, SEPA/SWIFT, moteur de crédit ainsi qu’une approche best-of-breed pour faciliter l’intégration de partenaires produits et technologiques clés » énumère le communiqué.

« Nous avons pour mission d’accompagner la transformation digitale des acteurs bancaires, des néo-banques et des fintech, rappelle Yves Eonnet, co-fondateur et président de Skaleet. Notre ambition, c’est de devenir la plateforme technologique de référence en matière de plateformes de Core Banking sur laquelle sont présents tous les services financiers plébiscités par nos clients. »

Yves Eonnet, fondateur de Skaleet, ex-TagPay

« Jamais dans l’histoire de la banque une telle opportunité ne s’est présentée : les clients sont tous demandeurs de nouveaux services ou simplement d’un accès possible à la banque, observait-il dans une tribune publiée sur ANA (Le leadership digital et les enjeux de l’innovation). Les grands acteurs comme les opérateurs télécoms ou les GAFA sont en embuscade pour remplir cet espace que la banque délaisse en ne fournissant pas les services adaptés. » Avant d’ajouter : « avec les nouvelles offres BaaS* (Banking-as-a Service), les banques vont jouer un rôle central en coopérant avec les Fintechs et en bénéficiant de toute leur vitalité. La banque apporte la solidité, la conformité, la rigueur, le respect des lois, les Fintech apportent l’innovation, l’agilité et la proximité avec les besoins du client. Chacun jouant son rôle, les banques vont générer un nouvel espace dans lequel elles pourront se déployer et avoir elle-même leur propre Néo-banque. » Le modèle proposé par Skaleet.

