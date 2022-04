La communauté internationale des investisseurs est de plus en plus consciente que ceux qui méconnaissent l’Afrique risquent de passer à côté de la plus grande opportunité de croissance du XXIe siècle. À l’occasion du 7e sommet Africa Fintech Summit (AFTS) qui se tiendra à Washington le 21 avril 2022, Zekarias Amsalu fixe son analyse.

Les statistiques du financement des startups africaines pour 2021 prouvent que les investisseurs ont senti le café sur le continent et « la communauté internationale des investisseurs est de plus en plus consciente que ceux qui méconnaissent l’Afrique risquent de passer à côté de la plus grande opportunité de croissance du 21ème siècle », comme l’écrit mon collègue Andrew dans son éditorial de juin 2021 ! Le financement total divulgué des startups pour 2021, qui s’élève à 4,6 milliards de dollars, est un record absolu, avec une augmentation de 150 % en glissement annuel, et plus important que les montants de financement des trois années précédentes (2018-20) combinées.

La dissection des statistiques d’investissement annuelles permet de dégager de nouvelles tendances et d’indiquer la direction que prendra l’écosystème des startups dans les années à venir. Je vais mettre en lumière quelques tendances afin de justifier mes prédictions pour 2022 concernant l’écosystème technologique africain, ainsi qu’une note à l’intention du monde des investisseurs.

« Fintechs, Fintechs partout ! »

Tout d’abord, et ce n’est pas une surprise, le Briter Bridges Africa Investment Report 2021 a décrit le paysage de l’investissement africain en 2021 comme « Fintechs, Fintechs partout ! » Environ 62 % du financement total sur le continent et 2/3 de tous les accords de 50 millions de dollars et plus sont allés aux fintechs.

Les méga-opérations de plus de 100 millions de dollars sont désormais la nouvelle norme, comme en témoignent les dizaines d’opérations dignes d’intérêt réalisées l’année dernière ! Cela a permis à d’autres startups africaines d’accéder au statut de « licorne ». Alors que les fintechs ont représenté 41% de ces méga transactions, un nouveau secteur émergent, la logistique et l’approvisionnement (Supply Chain), s’est taillé la deuxième part du lion avec 14%, indiquant une tendance à la hausse accompagnée par l’AfCFTA et le lancement commercial du PAPSS.

« Les futurs géants africains de la technologie sont maintenant bien nourris et arrosés »

Un saut significatif dans l’investissement des startups en phase de pré-amorçage, d’amorçage et de pré-série A avec des tickets de 100 000 à 5 millions de dollars est une bienvenue tardive dans l’écosystème. Les futurs géants africains de la technologie sont maintenant bien nourris et arrosés, et l’argument du « trop d’investisseurs à la recherche de trop peu d’affaires » est écarté dans un avenir prévisible.

L’année 2021 a montré un changement sismique dans la source de capital, avec quelque 62 % du capital de croissance provenant des États-Unis, généralement de fonds de la région EMEA, suivis par l’Europe, ce qui indique que les investisseurs américains « trop prudents » ont mis de côté les risques préconçus dans les investissements technologiques des start-ups. L’année 2021 a également vu la Square Venture de Jack Dorsey investir dans une Fintech africaine, tandis que Jeff Bozz, Goldman Sachs, Ribbit Capital, Stripe, Quona Capital ont investi les années précédentes, entre autres. Les trois premières semaines de 2022 ont également vu Citi et Google rejoindre l’investissement des startups en Afrique !

Enfin, le nombre d’investissements réalisés par des fonds et des investisseurs locaux est monté en flèche ! Il était passionnant de voir des fondateurs de technologies devenus entrepreneurs, GB de Flutterwave et Ham & Maijid de ChipperCash, mener le tour de table de 3 millions de dollars de Payhippo (YC S21) avec des investisseurs institutionnels.

« Les « rendez-vous galants » des investissements privés américains dans le secteur de la technologie aboutiront à des « je le fais » sous la forme de cotations américaines, d’introductions en bourse ou d’opérations SPAC »

Avec une telle année record comme tremplin, voici ma prédiction pour l’espace africain des startups et de la technologie pour 2022.

L’investissement total atteint 10 milliards de dollars US. Je m’attends à ce que le montant total des investissements dépasse les 10 milliards de dollars, y compris les premières levées de fonds publiques sous la forme de SPAC et/ou d’IPO.

2 introductions en bourse africaines aux États-Unis. Au moins trois licornes africaines ont déjà exprimé publiquement leur intention d’entrer en bourse ou d’être cotées aux États-Unis, et d’autres startups sont en lice pour faire de même. Le déplacement significatif des capitaux privés américains vers l’espace technologique africain est un obstacle à la levée de fonds publics sous la forme d’introductions en bourse. Pour paraphraser ce que j’ai dit lors de mon entretien avec le magazine Global Finance en octobre 2020, « les « rendez-vous galants » des investissements privés américains dans le secteur de la technologie aboutiront à des « je le fais » sous la forme de cotations américaines, d’introductions en bourse ou d’opérations SPAC ».

L’africanisation de la technologie mondiale

Les startups africaines continueront d’avoir des ambitions d’expansion mondiale et des stratégies d’exécution dès leur création, et leur proposition unique testée et mise à l’échelle en Afrique sera un atout considérable pour leur accession au niveau mondial dans les années à venir.

L’afropreneuriat est fort. Les investisseurs africains en phase d’amorçage, les fondateurs devenus investisseurs et les afropreneurs disposant d’une expertise locale approfondie continueront de mener le peloton en matière de recherche d’accords, d’investissements d’amorçage et d’histoires de croissance. Future Africa, Launch Africa et d’autres gestionnaires de fonds émergents en sont de bons exemples, tandis que des plateformes telles que YC, TechStars Toronto, AFTS Alpha Expo offrent de bonnes opportunités d’investissement à un stade précoce. Cette prédiction s’accompagne également d’une remarque à l’intention des investisseurs et des partenaires de financement mondiaux : Ceux qui investissent dans des GPs africains et co-investissent avec des investisseurs technologiques locaux peuvent s’attendre à un retour important dans les pipelines de prospects de qualité, comme cela a été prouvé à plusieurs reprises en Inde, qui a traversé la phase dans laquelle l’Afrique se trouve actuellement, comme un exemple de cette tendance indicative !

« L’avenir des crypto-monnaies est en train de se définir en Afrique«

L’avenir des crypto-monnaies est en train de se définir en Afrique. Les monnaies numériques des banques centrales, les déploiements rendus possibles par la technologie blockchain et les taux croissants d’utilisation des crypto-monnaies s’accélèrent. Les jeunes tech-futuristes du ฿Trust Fund, financé par Jack Dorsey et Jay-Z, seront le fer de lance des principes opérationnels et de l’adoption des crypto-monnaies virtuelles sur le continent et ce sera un espace à surveiller.

Système panafricain de règlement des paiements (PAPSS). Le lancement commercial du système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) en janvier 2022 sera monumental pour l’espace financier, commercial et de paiement du continent. Les start-ups et les entreprises technologiques qui s’adapteront, adopteront et tireront profit du PAPSS emprunteront le « Shinkansen » – le train à grande vitesse comme on l’appelle au Japon – pour atteindre le succès et la croissance transfrontalière !

Alors que le secteur a déjà récolté plus de 300 millions de dollars au cours des trois premières semaines de 2022, nous sommes impatients d’assister à une nouvelle année record d’investissements technologiques en Afrique – menée par les fintechs ! Comme nous le disons en swahili, « Kuwa tayari kwa mshangao mwingine wa Afrika », c’est-à-dire « préparez-vous à une autre surprise africaine ! ».

Par Zekarias Amsalu

Cofondateur – Africa Fintech Summit

Fondateur et PDG – Ibex Frontier

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe