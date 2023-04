Les deux entreprises se sont mises ensemble pour la fourniture de paiements sécurisés et fiables en Afrique francophone. La première phase va commencer au Cameroun.

Par la rédaction

PaySika, spécialisée dans la Fintech en Afrique francophone, vient de nouer un partenariat stratégique avec Visa, le leader mondial des paiements numériques. Ce programme, dénommé Fintech Fast Track Visa, va accélérer le processus d’intégration de PaySika en Afrique centrale. Ainsi, PaySika va bénéficier de l’expertise de VisaNet qui est capable de traiter des dizaines de milliers de paiements sécurisés et fiables par seconde. Par ailleurs, Fintech Fast Track facilite à PaySika l’accès au réseau de partenaires de Visa et aux experts devant l’accompagner dans ses activités de manière efficace.

« PaySika permet de tout gérer de façon autonome sans se déplacer avec des cartes bancaires prépayées gratuites »

Ce partenariat stratégique se justifie, selon le Co-Fondateur et Président de PaySika, Roger Nengwe, par ce que « tout le monde doit avoir accès à une gamme de services financiers en toute simplicité pour mieux gérer son argent et ses paiements ». L’accès à ces services est facilité par « une application simple qui permet de tout gérer de façon autonome sans se déplacer avec des cartes bancaires prépayées gratuites. » PaySika est alors convaincue que « cela apportera une forte valeur ajoutée à nos utilisateurs et particulièrement à la nouvelle génération, pour laquelle nous constatons un très fort appétit pour ce genre de services. C’est tout l’intérêt, de ce partenariat qui nous permettra notamment de nous étendre progressivement et rapidement en Afrique Centrale (en commençant par le Cameroun) et d’autres régions ».

« Fast Track de Visa facilite à PaySika un accès aux experts, à la technologie et aux ressources de Visa »

Même son de cloche du côté de Visa, dont le directeur général Afrique de l’Ouest et centrale, Ismahill Diaby, indique qu’« en rejoignant le programme Fast Track de Visa, des Fintechs passionnantes comme PaySika bénéficient d’un accès sans précédent aux experts, à la technologie et aux ressources de Visa ». Bien plus, souligne-t-il, « ce programme permet de fournir de nouvelles ressources dont les entreprises à forte croissance ont besoin pour évoluer avec efficacité ».

« PaySika développe ses solutions bancaires numériques en Afrique francophone, où le taux de bancarisation est de moins de 20% »

Pour rappel, PaySika est une fintech française co-fondée par Roger Nengwe Ntafam et Stezen Bisselou-Nzengue. Selon ces derniers, PaySika développe un ensemble de solutions bancaires numériques pour les pays d’Afrique francophone, où plus de 80% de la population n’est pas bancarisée. « En s’appuyant sur le succès du smartphone et l’émergence d’un environnement réglementaire propice aux Fintechs, PaySika répond à un besoin urgent d’offrir des services bancaires au plus grand nombre, en commençant par le Cameroun, et à un coût extrêmement bas », indique l’entreprise.

Quant à Visa, elle est le leader mondial dans le secteur des paiements numériques, facilitant les transactions de paiement entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales, dans plus de 200 pays et territoires. « Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement, le plus innovant, le plus souple, le plus fiable et le plus sûr, en permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer », précise-t-on sur son site web. Visa pense également que « les économies qui intègrent tous les individus partout dans le monde les encouragent et l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires ».

