Au terme de la quatrième édition de la conférence Financial Afrik Awards, la liste des 100 personnalités qui transforment l’Afrique a été dévoilée. Dans la cuvée exceptionnelle de cette année placée sous le thème de « L’Afrique en 2050 », 18 trophées ont été décernés. En voici la liste intégrale.

Ministre de l’Economie et des Finances de l’année : Kane Ousmane Mamoudou, Ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs (Mauritanie)

Prix Spécial du Jury : Azad Dhomun (Maurice)

Gouverneur de Banque Centrale de l’année : Cheikh El Kebir Moulaye Taher, Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM)

Catalyseur de l’année : Adrien Diouf, Directeur Général de l’Agence Umoa-Titres

CEO de l’année : Ylias Akbaraly, CEO de Redland

Banquier de développement de l’année : Admassu Tadesse, Directeur Général de la Trade and Development Bank (TDB Group, ex-PTA Bank), la Banque du commerce et du développement de l’Afrique australe

Financier de l’année : Jules Ngankam, CEO de African Guarantee Fund (AGF)

Deal de l’année : Elisabeth Rossiello, PDG et fondatrice de AZA

Banquier de l’année : Leila Bouamatou, Directrice Générale de la Générale de Banque de Mauritanie (GBM)

Assureur de l’année : Richard Lowé, PDG du Groupe Activa

Fonds d’investissement de l’année : Papa Demba Diallo, Directeur Général de Fonsis Sénégal

L’économiste de l’année : Carlos Lopès

Centre d’expertise financière de l’année : Abdou Diop, Managing Partner de Mazars au Maroc

Meilleur avocat d’affaires : Baba Hady Thiam, Thiam & Associés

Mentor des PME : Thierno Seydou Nourou Sy, Directeur Général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE Sénégal)

Chasseur de tête de l’année : Didier Acouetey, PDG d’Afric Search

La fintech de l’année : Coura Sène, Directrice Générale de Wave Money

Media de l’année : Constant Nemalé, CEO de Africa 24

Ce choix a été fait par un jury et se veut une photographie générale et dynamique du secteur financier africain. Il prend également en compte, pour la première fois, la participation des lecteurs de Financial Afrik/Kapital Afrik et du public en général (plus de 25.000 votes validés).

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe