Le journal financier panafricain Financial Afrik, en partenariat avec le Ministère mauritanien de l’Economie et de la promotion des secteurs productifs organise, les 16 et 17 décembre 2021, la quatrième édition des Financial Afrik Awards (4FAA) à l’hôtel Retaj Resort de Nouakchott (Mauritanie) sous le thème général de «L’Afrique en 2050».

L’événement placé sous le haut patronage de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, réunira en présentiel 200 personnalités du monde de l’Economie, de la Finance et des Affaires et, en virtuel, quelques 400 inscrits qui suivront la conférence à travers une plateforme dédiée. En plus du panel de haut niveau consacré aux grandes tendances économiques, sociales, démographiques, climatiques et géostratégiques de l’Afrique en 2050, la rencontre sera enrichie d’un espace B to B dédié aux investisseurs.

Financial Afrik Awards est un évènement de stratégie et de réseautage qui regroupe chaque année, depuis 2018, des experts, de hauts dirigeants des banques, des assurances, des institutions publiques, des fintechs, des bourses, des fonds d’investissement ainsi que des PDG et décideurs d’Afrique et d’ailleurs autour des thématiques portant sur les enjeux de développement.

La liste des 100 personnalités qui transforment l’Afrique

Les Financial Afrik Awards de Nouakchott seront aussi l’occasion comme c’est le cas chaque année de dévoiler la liste des 100 personnalités qui transforment l’Afrique en marge d’une soirée de gala où la culture sera à l’honneur.

Cliquer pour les inscriptions et le choix des 100 personnalités.

