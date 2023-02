Sur les conseils de StratLink Africa et le soutien de l’Africa Enterprise Challenge Fund (AECF), Qotto, l’opérateur de services essentiels au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d’Ivoire, a levé 8 millions € lors d’une série A menée par le Groupe IBL, un conglomérat basé à l’île Maurice et présent dans l’énergie, les services financiers, la logistique, la distribution et l’ingénierie.

Avec ce financement, Qotto vise 25 000 clients actifs d’ici la fin de 2023. L’entreprise va développer ses opérations en Afrique de l’Ouest, étendre son réseau de distribution et améliorer ses services. L’Afrique de l’Est est également une priorité de Qotto via ce mélange de capital et de dette.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe