Du 14 au 19 février 2023 à Cotonou Porto-Novo et Ouidah, le Festival International des Arts du Bénin (FInAB) transforme Cotonou en galerie ciel ouvert où les filières d’arts s’entrecroisent.

Par la rédaction

“Ce festival est créé pour promouvoir la culture béninoise et africaine, indiquent les organisateurs. La culture et les arts étant au service du tourisme au Bénin, le FInAB sera un pôle d’attraction supplémentaire pour le développement du pays. Par cet évènement national, nous espérons drainer un public élargi (les amateurs d’art et de culture, les professionnels du monde de l’Art, les artistes, la diaspora, les estivants et divers).”

Le Festival International des Arts du Bénin (FInAB) et son marché d’art dénommé « TOKP’ART » inspiré du marché « TOKPA », le plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest est une initiative du GROUPE EMPIRE qui rassemblera tous les deux ans en février, les oeuvres d’une centaine d’artistes / groupes d’artistes Béninois et internationaux, toutes disciplines confondues, choisis parmi de nombreux dossiers d’appels à candidature provenant de plusieurs pays.

“Promouvoir la culture béninoise et africaine”

Seront également présents sur le FInAB, les acteurs culturels, les programmateurs, les acheteurs de spectacles, les partenaires, les touristes, et autres de plusieurs pays. Outre les nombreux artistes talentueux venant de divers horizons, le FInAB à chaque édition donnera un coup de projecteur sur un pays africain. Le premier pays invité pour cette édition est le Maroc. Cette invitation vise à développer le rapprochement des deux pays et de leurs cultures.

Le Festival International des Arts Du Bénin (FInAB) s’adresse à tout public. Son cœur de cible étant les passionnés d’Arts, de la culture friands de nouveautés, les artistes, les acteurs culturels du Bénin, de l’Afrique et du monde, les populations béninoises, les touristes, l’audimat des chaînes.

Pour en savoir plus : https://www.finab.bj

