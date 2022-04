En réponse à la situation de vulnérabilité que traversent les étudiants africains en Ukraine, plusieurs organisations unissent leurs forces à travers le lancement de la plateforme www.africanstudentsukraine.org.

Après le début de la crise ukrainienne le 24 février 2022, de nombreuses personnes ont dû fuir l’Ukraine à la recherche d’un refuge et d’un lieu sûr. Au fur et à mesure de l’escalade du conflit, la sécurité des villes ukrainiennes a cessé d’être assurée et les civils ont cherché au hasard un refuge au-delà des frontières du pays. Des milliers d’étudiants africains qui forment une communauté importante ont été bloqués dans leur quête d’un refuge loin de la ligne de feu – selon l’UNESCO, l’Ukraine accueille plus de 23 000 étudiants africains. Le monde a été témoin des comportements déplorables dans la manière dont ceux-ci ont été traités lorsqu’ils tentaient d’échapper à la mort et au chaos notamment au regard des actes de discrimination et d’exclusion dont ils ont été victimes. La faiblesse des réponses des gouvernements africains a également aggravé l’anxiété, l’incertitude et l’insécurité des étudiants africains alors que le conflit se propageait en Ukraine.

UNE PLATEFORME ET UNE CAMPAGNE POUR RÉPONDRE À LA CRISE

La plateforme www.africanstudentsukraine.org est lancée afin d’améliorer l’accès aux informations sur les différents besoins exprimés par les étudiants concernés ainsi que les solutions proposées en face : le logement, l’évacuation, l’assistance consulaire/ambassade, l’aide financière, psycho-médicale ou juridique ainsi que le soutien personnalisé. Elle rassemble les offres de soutien disponibles auprès des Africains, de la diaspora et des personnes de bonne volonté à travers le monde. En outre, la campagne est engagée dans un plaidoyer actif auprès des institutions continentales et internationales afin de mettre en œuvre des solutions durables afin de permettre aux étudiants de retrouver une vie normale.

S’exprimant sur le lancement de l’initiative, l’un des co-initiateurs, Dr. Fortuné Ahoulouma, avocat au barreau de Paris, associé-gérant du cabinet LABS-NS Avocats et membre du conseil d’administration du think tank Molongwi, a déclaré : «Les restrictions au droit d’asile dans les pays européens et l’absence d’action coordonnée des gouvernements de leurs pays d’origine, ont placé ces jeunes dans une situation de vulnérabilité sans précédent. Cette situation est similaire à celle rencontrée lors de la pandémie de la Covid-19. Il nous a donc semblé urgent d’engager des moyens concrets, au-delà de l’indignation émotionnelle.»

« Nous espérons que cette initiative inspirera une infrastructure panafricaine de solidarité et de réponse proactive aux crises, qui devient de plus en plus cruciale face aux incertitudes mondiales actuelles et à venir »

Adébissi Djogan, Directeur général de Public Affairs Africa, fondateur d’Initiative For Africa, l’organisation co-initiatrice, ajoute : «L’agenda central de cette campagne et de notre réponse à la crise ukrainienne est que la dignité et la réussite de la jeunesse africaine, où qu’elle se trouve, doivent être une priorité des décideurs et des dirigeants. Il m’apparaissait absolument inacceptable d’abandonner les futurs leaders et le capital humain de notre continent. Nous espérons que cette initiative inspirera une infrastructure panafricaine de solidarité et de réponse proactive aux crises, qui devient de plus en plus cruciale face aux incertitudes mondiales actuelles et à venir.»

UNE PRIORITÉ: ENGAGER LES POOLS UNIVERSITAIRES D’EXCELLENCE POUR ASSURER LA CONTINUITÉ ACADÉMIQUE DES ÉTUDIANTS

Les initiateurs et partenaires de la campagne ont publié un livre blanc dans lequel ils mettent l’accent sur les conséquences dramatiques de la rupture académique des étudiants. A cet effet, se sont-elles fixées pour priorité de mobiliser activement les pools universitaires d’excellence africains et internationaux, capables d’assurer l’admission et la poursuite des études des étudiants concernés.

SITE INTERNET : www.africanstudentsukraine.org

TELECHARGER LE LIVRE BLANC : https://africanstudentsukraine.org/en/manifesto/

CONTACT PRESSE: Anglais : Gift NYAMAPFENE – gnyamapfene@publicaffairsafrica.com Français : Nicolas SOPPO – nsoppo@publicaffairsafrica.com

PROPOSER VOTRE AIDE OU UN PARTENARIAT : https://africanstudentsukraine.org/en/i-propose-my-help/

