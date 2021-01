A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme demain, la première enquête sur la jeunesse africaine (AYS), une étude menée par PSB Research (qui fait partie du groupe WPP) et commandée par la Fondation de la famille Ichikowitz (IFF), révèle que la prochaine génération africaine a adopté la quatrième révolution industrielle (4IR) comme force motrice du changement sur le continent. A ce titre, elle réclame l’inclusion numérique et l’accès au WIfi en tant que droit humain fondamental. Analyse.

À l’occasion de la Journée des droits de l’homme, la première enquête sur la jeunesse africaine (AYS), une étude menée par PSB Research (qui fait partie du groupe WPP) et commandée par la Fondation de la famille Ichikowitz (IFF), récemment publiée, révèle que la grande majorité (78%) pense que l’accès au Wi-Fi et à la connectivité Internet devrait être un droit humain fondamental , tandis que plus de huit sur dix (81%) ont indiqué que c’est « la technologie qui changera le sort de l’Afrique». Ces résultats suggèrent en fin de compte que la prochaine génération du continent est non seulement prête à embrasser pleinement la quatrième révolution industrielle (4IR), mais qu’elle est catégorique sur le fait que les dirigeants politiques africains doivent assumer cette responsabilité pour maintenir à la fois le discours civil de leur nation et la trajectoire du continent.

Les principales constatations comprennent:

Près d’un cinquième (16%) des jeunes Africains interrogés pensent que la technologie «aura probablement le plus grand impact sur l’identité africaine à l’avenir», après la guerre et les conflits (21%)

50% conviennent que leur pays adopte la quatrième révolution industrielle, et 61% sont d’accord avec la déclaration «… mon pays crée une culture d’innovation et d’entrepreneuriat»

Plus d’un dixième (12%) des jeunes africains interrogés ont indiqué que la construction d’une culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat était nécessaire pour que le continent avance.

Parmi les autres conclusions de l’enquête figuraient les constatations selon lesquelles plus d’un dixième (12%) des sondés considéraient la «révolution numérique» comme l’un des événements ou développements les plus importants survenus au cours des cinq dernières années sur le continent; au Rwanda, près d’un cinquième (19%) pense que la révolution numérique a eu le plus grand impact sur l’Afrique; au Zimbabwe, près d’un quart (22%) étaient d’accord. Cependant, bien que 63% des personnes interrogées pensent que leur pays crée régulièrement un accès à l’économie numérique, seulement 57% des personnes en Afrique australe se sont déclarées satisfaites de leur accès à la technologie et à la connectivité Internet.

Dans l’ensemble de l’Enquête sur la jeunesse africaine, plus d’un tiers (32%) des personnes interrogées ont indiqué qu’elles n’avaient toujours pas «d’accès régulier et privé à Internet (à l’exclusion du lieu de travail)», une circonstance jugée la plus grave parmi les personnes interrogées vivant au Congo-Brazzaville ( 51%), le Togo (53%) et l’Éthiopie (56%).

À l’occasion de la Journée des droits de l’homme et dans le contexte d’un conflit d’un mois dans la région du Tigré du nord de l’Éthiopie, qui a déjà déplacé près d’un million de personnes et mis à rude épreuve les efforts humanitaires locaux, les principes traditionnels des droits de l’homme tels que la tolérance se sont également avérés prédominants. La grande majorité (72%) des sondés étaient d’accord avec l’affirmation: «… mon pays a l’obligation morale d’aider les réfugiés des pays voisins, quel que soit leur impact [économique]», trois quarts des sondés (75%) estiment que «leur pays appartient à tous ceux qui y résident »et, en outre, 85% se sont ralliés à l’affirmation selon laquelle«… chacun a droit à la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance et d’opinion ».

Malgré cela, l’enthousiasme manifesté lors de la Journée des droits de l’homme par la jeunesse africaine pour que l’économie numérique et la technologie numérique jouent un rôle dans l’accélération du développement du continent est encourageant et mérite une réponse de la part des décideurs de toute l’Afrique, suggère le commanditaire de l’enquête. «Les discussions sur le potentiel de la quatrième révolution industrielle ne doivent pas être simplement théoriques; cela devrait être une priorité pour les gouvernements », a déclaré Ivor Ichikowitz, industriel sud-africain, entrepreneur, philanthrope et fondateur et président exécutif de la Fondation Ichikowitz.

«Tout est dans les chiffres : l’Afrique est déjà le plus jeune continent du monde. Plus de 60% de la population de notre continent a moins de 25 ans, l’une des seules régions au monde où cette démographie augmente régulièrement. Alors que nombre de ces pays font passer leurs économies de la dépendance des exportations de matières premières aux services numériques et à la production à valeur ajoutée, il sera essentiel que la formation et l’accès à la technologie pour notre main-d’œuvre de la prochaine génération, les futurs entrepreneurs et les entrepreneurs autonomes de notre continent soient significativement augmenté. » «En évaluant les points faibles indiqués par cette enquête et en mettant l’accent sur l’élargissement de l’accès au large bande, la promotion de la littérature numérique et l’amélioration de l’expertise technologique, un plus grand nombre de jeunes Africains pourront participer à l’économie mondiale et à l’étude de la science, de la technologie et de l’ingénierie. et mathématiques (STEM). Cependant, maintenir le statu quo ignorera non seulement une démographie en augmentation constante pour bientôt rivaliser avec toute la population européenne, mais dans l’état d’esprit de cette population, sera considérée comme une violation de leurs droits humains par leurs gouvernements. «Il est de plus en plus évident que la prochaine génération de dirigeants politiques, de fonctionnaires, d’entrepreneurs et de consommateurs africains est prête à capitaliser sur le potentiel de la quatrième révolution industrielle», a conclu Ichikowitz.

La Fondation de la famille Ichikowitz a publié les résultats complets de l’enquête dans l’espoir de fournir des données utiles pour informer et concevoir des initiatives de politique sociale et de responsabilité sociale des entreprises améliorées. L’organisation prévoit d’administrer et de publier l’enquête sur une base annuelle dans un avenir prévisible.

L’étude a été réalisée sur un panel de 4200 personnes (âgés de 18 à 24 ans) des principaux centres urbains de 14 pays d’Afrique subsaharienne, dont le Congo Brazzaville, l’Éthiopie, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Togo, la Zambie et le Zimbabwe.

