Safaricom Ethiopia a mis en service son réseau et ses services de télécommunications mobiles à Addis Abeba, la capitale du pays.

Le gouvernement éthiopien a lancé Digital Ethiopia 2025 pour aider le pays à réaliser son potentiel numérique et à tirer parti de la technologie pour construire une société plus prospère. Dans le cadre de ce processus, Safaricom Ethiopia s’est vu accorder une licence de service de télécommunications unifié à l’échelle nationale et est la première entreprise du pays à lancer un service mobile concurrentiel à Ethio Telecom, qui appartient à l’État.

Safaricom Ethiopia est détenue par un consortium international comprenant le groupe Vodafone, Safaricom PLC, le groupe Vodacom, Sumitomo Corporation – l’une des plus grandes sociétés internationales de commerce et d’investissement commercial – et British International Investment (BII) – l’institution britannique de financement du développement et investisseur à impact.

