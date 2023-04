Selon l’ambassade des États-Unis en Tanzanie, les deux pays viennent de lancer un projet quinquennal, dénommé Heshimu Bahari, (« Respecter les océans »). Financé à hauteur de 8,4 millions de dollars par l’Agence américaine d’aide au développement international (USAID), et grâce à la participation active des communautés locales, ce projet permettra une cogestion durable et une conservation de la biodiversité des ressources marines.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du second gentleman des États-Unis, Douglas Emhoff, qui se trouvait en Tanzanie avec son épouse, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, dans le cadre d’un voyage plus large visant à célébrer et à approfondir les partenariats des États-Unis en Tanzanie et dans toute l’Afrique.

