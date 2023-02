Lors d’une visite à Gaborone, au Botswana, la présidente et chef de la direction du Corporate Council on Africa (CCA), Florizelle « Florie » Liser, a annoncé que le Sommet se tiendra du 11 au 14 juillet 2023 à Gaborone. Cette annonce a été faite en même temps que la signature d’un accord entre le CCA et le gouvernement du Botswana.

Le U.S.-Africa Business Summit est le principal événement annuel du Corporate Council on Africa, qui réunit des chefs d’État africains, des hauts fonctionnaires des gouvernements américain et africain, ainsi que des PDG et des cadres supérieurs des États-Unis et d’Afrique dans les principaux secteurs d’activité essentiels au développement du continent.

