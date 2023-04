Le projet va contribuer à résorber le déficit énergétique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 42 910 tCO2ev par an et à ramener le coût de production de l’électricité à 18,5 centimes de dollars américains par kilowattheures, en réduisant la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et, à court et moyen terme, à augmenter la capacité de production d’électricité du réseau. Il permettra aussi de porter de 3 à 23 % la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du réseau, à créer des emplois temporaires pendant la mise en œuvre du projet et des emplois à long terme à l’issue du projet.

