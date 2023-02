Le Fonds d’équipement des Nations unies (UNCDF en anglais) annonce qu’il vient de conclure un protocole d’accord avec la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), en vue de l’amélioration de l’environnement politique et réglementaire des services financiers numériques (SFD) dans la région de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale).

« Étant donné qu’une part de plus en plus importante de la migration se produit dans les couloirs régionaux, il est impératif d’augmenter le flux des envois de fonds par des canaux formels à des coûts abordables pour les pays de la région Cemac », explique l’UNCDF. Pour atteindre cet objectif, apprend-on, « l’UNCDF fournira une assistance technique à la Beac sur le cadre juridique et les options réglementaires relatifs aux SFN dans la région Cemac, conformément aux pratiques internationales et à l’objectif stratégique de la Cemac », apprend-on.

En outre, il s’agira pour l’organisme onusien d’aider à conduire le changement dans la mise en œuvre de la stratégie régionale d’inclusion financière, en tenant compte de ses propositions du groupe consultatif sur les femmes et les services financiers numériques dans la région Cemac et de lancer des dialogues secteur public-privé, pour fédérer les acteurs de l’écosystème de la finance numérique autour du cadre réglementaire Cemac sur les SFN.

« Les envois de fonds sont une source indispensable et durable de financement du développement. Les envois de fonds sont plus importants et plus stables que les investissements étrangers directs pour de nombreux pays et, dans la plupart des cas, supérieurs même à l’aide publique au développement. Les envois de fonds sont également une source financière cruciale pour les familles des migrants. Lorsqu’ils sont envoyés numériquement, les envois de fonds présentent un moyen d’accroître l’impact social et l’inclusion financière des migrants et de leurs familles qui les envoient et les dépensent dans l’économie réelle. La région Cemac n’y échappe pas », soutient Xavier Michon, secrétaire exécutif adjoint de l’UNCDF, pour montrer l’importance des SFN dans l’inclusion financière et le développement économique.

Pour rappel, le Fonds d’équipement des Nations unies a été mis en place pour contribuer à l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans les pays les moins avancés. Son action s’étend à la microfinance, à travers la fourniture aux ménages et entreprises de services concourant à un meilleur accès à une large gamme de services financiers.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe