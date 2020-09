La fondation Ichikowitz publie les résultats d’une enquête inédite qui révèle que 48% des jeunes africains sondés jugent la démocratie importante pour l’avenir du continent. Ainsi, les échecs politiques et les désillusions suscités augurent du potentiel de rendre cette génération vulnérable à l’autocratie s’inquiète la fondation.

Par Bilkiss Mentari

La Fondation Ichikowitz (IFF), qui promeut les valeurs démocratiques en Afrique, basée en Afrique du Sud, a réalisé la première Enquête sur la jeunesse africaine (AYS). L’étude, menée par PSB Research (qui fait partie du groupe WPP), comprenait 4 200 entretiens en face à face avec des Africains âgés de 18 à 24 ans, dans les principaux centres urbains de 14 pays d’Afrique subsaharienne. Une initiative destiné à développer les bases d’une meilleure compréhension globale d’une démographie trop souvent méconnue.

Sauf que les résultats sont surprenants à plus d’un titre. Ainsi, ils suggèrent que les jeunes de l’Afrique subsaharienne sont divisés de manière surprenante et égale – 48% – 48% – sur la question de savoir si la démocratie ou la stabilité (États économiquement stables, à parti unique) est plus importante pour l’avenir bien-être du continent. L’étude révèle ainsi que l’échec politique et, par la suite, des niveaux élevés de désillusion dans la gouvernance pour amener les changements nécessaires augurent du potentiel de rendre cette génération vulnérable à l’autocratie.

Malgré le Mali, les pays francophones ont favorisé la démocratie avec des marges plus larges (60%) que les autres

Dans le détail, seule une légère majorité d’Afrique de l’Ouest (51:46) penche pour la démocratie, tandis qu’une majorité légèrement plus grande d’Afrique de l’Est (56:40) est favorable à la stabilité. Dans certains pays en proie à des conflits, le contraste est plus net, comme au Mali, un pays qui subit actuellement les conséquences d’un coup d’État, où 77% des jeunes jugeaient la stabilité plus importante. Malgré le Mali, les pays francophones ont favorisé la démocratie avec des marges plus larges (60%) que les autres. Les pays déchirés par des conflits internes au cours des dernières décennies sont davantage orientés vers la stabilité. Au Rwanda, par exemple, 56% ont opté pour la stabilité. Dans l’ensemble de l’enquête, les jeunes africains qui ont le moins accès aux informations sont plus susceptibles d’adopter une position nationaliste. Pour les jeunes Africains qui ont régulièrement accès à Internet, l’étude indique que 50% préfèrent la stabilité à la démocratie. Les jeunes africains sans éducation sont plus susceptibles d’être nationalistes (+ 9% de hausse) que la base globale de 24%. Alors que 85% des jeunes Africains considèrent leur pays comme libre (comme en témoignent les valeurs démocratiques libérales enchâssées), beaucoup estiment qu’il y a toujours des inégalités devant la loi: l’échantillon a été réparti à parts égales 50-50 sur cette question. Le Rwanda (78%), le Ghana: (73%) et le Kenya (72%) ont été classés parmi les premiers pays dans lesquels les jeunes africains ont convenu qu’il y a égalité devant la loi, tandis que le Zimbabwe (79%), le Congo (76%) et le Gabon ( 71%) respectivement en désaccord.

48% des jeunes interrogées estiment qu’ils ne peuvent faire confiance à leur gouvernement

Étant donné que les principales préoccupations de la jeunesse africaine telles que le chômage (26%), la corruption (14%) et l’instabilité politique (9%) ne sont en grande partie pas contrôlées dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne interrogés, il n’est guère surprenant que près de la moitié (48%) des personnes interrogées estiment qu’elles ne peuvent pas faire confiance au gouvernement de leur pays pour avoir leurs meilleurs intérêts à l’esprit. Ce dilemme a été exacerbé par l’épidémie de COVID-19, qui a mis en lumière les inégalités persistantes mais flagrantes du continent et accéléré la montée des politiques de genre, de race et de classe.

Malgré les valeurs démocratiques de participation, de tolérance et de liberté accordées à une grande partie du continent (68% se considéraient comme familiers et soutenant les droits de l’homme et 70% prévoyaient de voter aux prochaines élections dans leur pays), l’engagement civique a également diminué dans de nombreux pays. L’enquête a révélé la désillusion des jeunes avec un très petit nombre de voix qui souhaitent briguer des élections à l’avenir (15%) ou participer à des manifestations politiques (21%).

« Cette désillusion dans les systèmes politiques que notre étude reflète, si elle n’est pas traitée, constitue une menace sérieuse pour la prospérité et l’avenir du continent »

Le fondateur et président exécutif de la Fondation , Ivor Ichikowitz, a déclaré: « L’Afrique abrite la population la plus jeune du monde. À la fin du siècle, plus de 40% du capital humain mondial résidera en Afrique. La question doit être posée: est-ce que quelqu’un écoute réellement la jeunesse africaine? Cette désillusion dans les systèmes politiques que notre étude reflète, si elle n’est pas traitée, constitue une menace sérieuse pour la prospérité et l’avenir du continent. L’optimisme afro dans l’avenir du continent également relevé par notre étude présente une énorme opportunité, mais il comporte de grands risques. Si les attentes élevées des jeunes ne sont pas satisfaites et si leur confiance dans leur système politique pour apporter le changement est irréparable, le 21e siècle sera menacé ».

La Fondation Ichikowitz estime que ces mesures symbolisent la fragilité de la gouvernance de l’Afrique subsaharienne à l’avenir, un baromètre ayant le potentiel de remodeler la géopolitique sur le continent. «Il n’existe pas de modèle de gouvernance taille uniquepour le continent dans son ensemble; cependant, lorsque nous apprenons, par exemple, qu’une majorité de jeunes africains sont inclusifs et croient aux valeurs de participation, de tolérance et de liberté, nous savons que c’est le résultat de leur expérience démocratique et de leur liberté d’exprimer leurs préoccupations qui contrebalance la préférence pour l’ère de la stabilité de l’homme fort». Et d’en conclure : «À l’occasion de la Journée internationale de la démocratie, nous reconnaissons que si la vraie démocratie est un objectif pour la plupart des Africains, dans la pratique, l’expérience en est, tout comme les répondants eux-mêmes, encore relativement jeune. Nous aspirons à une Afrique où l’arbitrage entre démocratie et stabilité n’est plus nécessaire et où les citoyens en viennent à croire qu’ils peuvent profiter des deux à la fois. Pour atteindre cette réalité, il faudra plus d’éducation et plus d’expérience avec une gouvernance qui garantit les deux. Notre fondation s’est engagée à atteindre l’objectif à long terme de faire de cette aspiration une réalité.

La Fondation de la famille Ichikowitz, comprend les résultats de son enquête inaugurale sur la jeunesse africaine comme de puissantes ressources pour informer la bonne gouvernance publique et la responsabilité sociale des entreprises et prévoit donc d’administrer l’enquête sur une base annuelle.

Pour en savoir plus : www.ichikowitzfoundation.com

